年关将近，就会想起老妈的拿手菜。她最擅长做南乳焖鸡翅或南乳焖五花肉，南乳罗汉斋更是家里的年菜。

记得她从瓶里掏出两大块枣红色泽的南乳，再用细糖和胡椒粉拌搅压碎，起镬油热后把姜蓉爆香倒入南乳，那阵阵飘出来的香气，足以让人猛吞口水；开饭了，大家争着要浓郁的南乳菜汁捞饭吃。如今老妈手把手教出来的南乳菜式，早就成了我家里大小爱吃的菜。

有天，客厅吊灯风扇坏了，请维修吊灯风扇的人上门来。中等身材的他边说着邻国口音的华语，边着手把吊灯拆下。刚巧厨房镬里的南乳斋开始文火收汁，于是，我从客厅到厨房来来回回应对他，手脚和心里都有点忙乱。

幸好他三两下工夫就完成任务，还走到厨房把单据递给我说：“修理好了，请签收。”我随手把单据接了过来，“Auntie你在焖南乳斋……好香吖！”他说。

“你，懂得南乳香！同是广府人？”我很自然把话音转入同个频道里。“呃，我妈最钟意煮南乳罗汉斋，过年过节家里一定会有这道菜。味道香极了！”他深深吸了一口气如数家珍把罗汉斋食材说完。

“每次新年快到时，我就会去观音庙附近的海味店，买齐家里想要的年货，订了车票回家过年。呃，已经三年多没回去怡保啰！”这时，南乳的香味在空气里荡漾，逐步牵引着彼此的舌尖，他缓缓说出了思乡之情。

“没事，知道家里老少平安过日子，生活就见步行步吧。”看他侃侃而谈并带着耿直微笑把铁门关上。心想：尽管疫情把咫尺变天涯，可亲情依然锁心间。