蔡欣盈：打男打女接力闯江湖

本周有三个娱乐圈新闻,刚巧跟打男打女有关。三个当事人分别在1962年、1963年和1964年出生,年龄相近。

郑各评想为本地创作贡献

58岁的郑各评星期四(1月12日)宣布挥别效力36年的电视台。他是新加坡广播局(SBC,电视台前身)第七届演员训练班的学员,也是本地演艺圈为数不多的动作演员,他会亲自上阵执行动作戏。笔者曾访问郑各评的女儿郑颖,她告诉我,4岁时在《阿灿正传》片场看到爸爸身体着火后滚下楼梯,虽然是拍戏,但吓坏了她。他也曾为武打题材戏担任监制。

郑各评的离巢新闻出街后,我想起2022年3月底,在他领《红星大奖》“超级红星”奖项前与他做的专访。他在7月跟东家请辞,但我翻阅当时写的采访笔记,重新咀嚼他的话,觉得他或许当时已有去意。

在访问中问他,上了“神台”后,接下来的事业计划是什么?犹记他露出有些玩味,夹杂了“世事难料”的表情,并没有很直接回答问题。他说:“很多人说新加坡市场很小,但我们在国际的位置是独特的。我们有多元种族,多元文化,有很多故事。我们都不支持本地创作,谁会支持我们呢?

“希望我能贡献一点点,召集有同样理念的人,把我们的戏剧、电影、媒体联合起来,促进区域的交流和合作。这是我一直想看到的,在我太老了、没气力之前。我再给自己十年,退休的时候,如果贡献了一点,我会很开心和满足,就算我本身不成功,别人成功我也很开心。”

郑各评仍有抱负,若有一纸合约绑手绑脚,很多事未必做得了。

郑各评也在访问中告诉我:“人到了一个岁数,人生需要很大的转变才会跳得更远。”他指的是,小时候因体形瘦削被同学取笑为“竹竿”,以及入行后听过冷言冷语的自己,为了电视剧《正义武馆》锻炼成肌肉男的历程。那句话也能用于现状。祝郑各评跳得更远,大放异彩,梦想成真。

杨紫琼“逆龄生长”

国际女星杨紫琼首次获提名金球奖,一击即中,凭电影《天马行空》(Everything Everywhere All at Once)勇夺音乐或喜剧类影后。她领奖时说的“我想所有女性都很清楚,随着这些数字越来越大,机会则是越来越小”,相信这句话戳中不少女性的痛处。

乍看下,去年步入花甲之年的杨紫琼似乎“逆龄生长”,越战越勇。不过,我觉得她不是越战越勇,而是一直在战,一直勇。她的产量惊人,过去两年推出的作品包括《天马行空》《尚气与十环传奇》《阿凡达:水之道》《火药奶昔》《回路追杀令》和配音工作,非常勤劳,一分耕耘一分收获。

甄子丹勇于尝鲜

59岁的甄子丹最近来新宣传《天龙八部之乔峰传》。疫情中,很多海外艺人的访问都透过视讯或电访进行,本地有好一阵子没举行海外电影记者会。采访过程,我感到既熟悉又陌生。

上次见丹爷是在2019年12月,他来新宣传《叶问4:完结篇》。这次再见,他还是他。丹爷说,他把每一部作品当成最后一部来拍,因此想挑战不同种类的电影和角色。与其守旧,不如尝鲜,未必部部成功,但他不后悔。

农历年前要赶的工作不少,身体开始这里酸那里酸,好想当“躺平族”。不过,年纪比我大的打男打女都没喊“酸”还拼劲十足,我还是闭嘴吧。