蔡欣盈：打男打女接力闯江湖

本周有三个娱乐圈新闻，刚巧跟打男打女有关。三个当事人分别在1962年、1963年和1964年出生，年龄相近。

郑各评想为本地创作贡献

58岁的郑各评星期四（1月12日）宣布挥别效力36年的电视台。他是新加坡广播局（SBC，电视台前身）第七届演员训练班的学员，也是本地演艺圈为数不多的动作演员，他会亲自上阵执行动作戏。笔者曾访问郑各评的女儿郑颖，她告诉我，4岁时在《阿灿正传》片场看到爸爸身体着火后滚下楼梯，虽然是拍戏，但吓坏了她。他也曾为武打题材戏担任监制。

郑各评的离巢新闻出街后，我想起2022年3月底，在他领《红星大奖》“超级红星”奖项前与他做的专访。他在7月跟东家请辞，但我翻阅当时写的采访笔记，重新咀嚼他的话，觉得他或许当时已有去意。

在访问中问他，上了“神台”后，接下来的事业计划是什么？犹记他露出有些玩味，夹杂了“世事难料”的表情，并没有很直接回答问题。他说：“很多人说新加坡市场很小，但我们在国际的位置是独特的。我们有多元种族，多元文化，有很多故事。我们都不支持本地创作，谁会支持我们呢？

“希望我能贡献一点点，召集有同样理念的人，把我们的戏剧、电影、媒体联合起来，促进区域的交流和合作。这是我一直想看到的，在我太老了、没气力之前。我再给自己十年，退休的时候，如果贡献了一点，我会很开心和满足，就算我本身不成功，别人成功我也很开心。”

郑各评仍有抱负，若有一纸合约绑手绑脚，很多事未必做得了。

郑各评也在访问中告诉我：“人到了一个岁数，人生需要很大的转变才会跳得更远。”他指的是，小时候因体形瘦削被同学取笑为“竹竿”，以及入行后听过冷言冷语的自己，为了电视剧《正义武馆》锻炼成肌肉男的历程。那句话也能用于现状。祝郑各评跳得更远，大放异彩，梦想成真。

杨紫琼“逆龄生长”

国际女星杨紫琼首次获提名金球奖，一击即中，凭电影《天马行空》（Everything Everywhere All at Once）勇夺音乐或喜剧类影后。她领奖时说的“我想所有女性都很清楚，随着这些数字越来越大，机会则是越来越小”，相信这句话戳中不少女性的痛处。

乍看下，去年步入花甲之年的杨紫琼似乎“逆龄生长”，越战越勇。不过，我觉得她不是越战越勇，而是一直在战，一直勇。她的产量惊人，过去两年推出的作品包括《天马行空》《尚气与十环传奇》《阿凡达：水之道》《火药奶昔》《回路追杀令》和配音工作，非常勤劳，一分耕耘一分收获。

甄子丹勇于尝鲜

59岁的甄子丹最近来新宣传《天龙八部之乔峰传》。疫情中，很多海外艺人的访问都透过视讯或电访进行，本地有好一阵子没举行海外电影记者会。采访过程，我感到既熟悉又陌生。

上次见丹爷是在2019年12月，他来新宣传《叶问4：完结篇》。这次再见，他还是他。丹爷说，他把每一部作品当成最后一部来拍，因此想挑战不同种类的电影和角色。与其守旧，不如尝鲜，未必部部成功，但他不后悔。

农历年前要赶的工作不少，身体开始这里酸那里酸，好想当“躺平族”。不过，年纪比我大的打男打女都没喊“酸”还拼劲十足，我还是闭嘴吧。