“有时间的观念，有做事的原则…”

星云大师说：分享故事：美国密苏里州圣路易市一家大公司的职员在吃完午餐后，回到公司门口看到一个牌子，上面写着：“昨天那位妨碍你在公司成长的人去世了。公司也在礼堂为他设置灵堂供同仁致哀。”

一时间，员工都还来不及细想怎么公司会有这样的安排，却也对逝去的同僚感到难过。过了一会儿，他们就开始好奇地问：这位仁兄是谁？于是，他们都带着好奇心走到礼堂。每位员工靠近棺木，看到里面时忽然间都无语…原来，这是公司搞的“震撼教育”，目的是要提升员工！

棺木里放着一面镜子，探头去看的人都会看到自己，而且镜子旁边还有一个牌子，上面这么写着：“世界上只有一个人可以妨碍你的成长，那就是你自己。”

改变

管理自己？要诀是什么？那就是要将自己的一颗心先管理好，除了让自己的心中有时间观念，有空间层次，有数字统计，有做事原则，能合乎时代与道德。更重要的是，让自己心里有别人的存在，有大众的利益，能够将自己的心管理地慈悲柔和，将自己的心管理地人我一如，以真心诚意来待人，以谦虚平等来待人，才算是比较好的管理自己。

我们人生道路上的每一分钟，要么前进，要么静止，要么后退。想知道进展如何，要看的就是我们的行为准则、专注力和智慧。看它们是增加、保持不变还是减少？如果我们停滞不前或是倒退，我们就不能奢望前途会有什么好的转变。改变只能来自实践，我们实践的越多，就能在处事上取得最好的结果。

情理

而管理自己，需要觉悟的又是什么？首先要情理并济，对人要有爱，要关心。人心是肉做的，用爱、用情来管理，才能赢得人心。然而，有时我们太重情爱的管理，也是不对，难免会遭人闲话。所以我们也要讲究理：家庭有伦理，则长幼有序、尊卑有别、上慈下爱；职场有伦理，则上下和谐，做事有条理、计画，能够这样，家人、朋友和同僚也都会觉得你是个值得尊重的人。

此外，万事也离不开法，我们所做的一切，都不要去挑战法律，或者以为游走在法律边缘就没事，心中要有法，心正则一切皆正，那就是一个顶天立地、问心无愧的人了。