“我们能不时时清扫心地吗？”

星云大师说：分享信息：昨天（1月14日）是壬寅年腊月二十四。“腊月二十四，掸尘扫房子”的风俗 ，由来已久。《吕氏春秋》记载，在尧舜时代就有春节扫尘的风俗。按民间的说法：因“尘”与“陈”谐音，新春扫尘有除陈布新的涵义，其用意是要把一切穷运、晦气统统扫出门。这一习俗寄托着人们破旧立新的愿望和辞旧迎新的祈求。

古时有关扫尘的由来，有一个故事：传说，古人认为人的身上都附有一个三尸神，他跟随着人的行踪，形影不离。三尸神喜欢阿谀奉承、爱搬弄是非，经常在玉帝面前造谣，把人间描述地丑陋不堪。久而久之，在玉皇大帝的印象中，人间是个充满罪恶的肮脏世界。

一次，三尸神密报，人间在诅咒天帝想谋反。玉皇大帝大怒，降旨迅速查明人间犯乱的事，凡怨忿诸神、亵读神灵的人家，将其罪行书于屋檐下；玉皇太帝还命令王灵官于除夕之夜下界，凡遇作有记号的人家，满门斩杀。三尸神见此计即将得逞，乘隙飞下凡界，不管青红皂白，恶狠狠地在每户人家的屋檐墙角做记号。

正当三尸神作恶时，灶君发觉其行踪，急忙找来各家灶王爷商量对策。于是，想出好办法，于腊月二十三日送灶之日起，到除夕接灶前，每户人家须把房屋打扫干净，哪户不清洁，灶王爷就拒不进宅。等到王灵官查看时，发现家家户户窗明几净，灯火辉煌，人们团聚欢乐，人间美好无比。

玉皇大帝听到王灵官汇报后大为震动，降旨拘押三尸神，下令掌嘴三百，永拘天牢。人间劫难多亏灶神搭救，为了感激灶王爷为人们除难消灾，所以民间扫尘总在送灶后开始，直忙到大年夜。

过患

烦恼如何产生？色不迷人人自迷，色是因缘和合而有的假色，它的自身并没有善恶分别，是我们的眼根攀缘外境所造成的结果。因此，情人眼里出西施，情人不一定美如西施，只不过是眼识妄起造作分别而已。其他如声、香、味、触、法等尘所以会令我们起惑造业，莫不由于其他五根、五识向外驰求执取，而产生种种贪染爱著的结果。

六尘的过患，不可谓不大，所以也称之为六衰，目的在于提醒大家，要时时注意密护六根门头，不要被虚幻的外境所炫惑。

镜子

扫尘的意义在于，扫除自己内心的尘垢，所谓“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂试拭，未使惹尘埃”；垢是烦恼，除是智慧，我们在生活中修行，须时时将心地的垢秽清除、扫除烦恼，这就是“修于內心，行之在外。”人心就如一面镜子，因尘世懵懂浮尘所染而面目全非，正如衣服脏了要换一样，我们的心岂能让它一直蒙尘呢？