每回下山后有感山中半日世上千年，上山的我战胜了山下的我，下山的我又越过了山上的我。

“知者乐水，仁者乐山；知者动，仁者静；知者乐，仁者寿。” （《论语·雍也》）

元旦假期泡电影院，看了拿奖拿到手软的韩国电影《分手的决心》。戏里汤唯引述孔夫子的这段话。电影故事以峭壁悬崖开场，以海涛怒涨结尾，高山成谋杀现场，大海是自毁舞台。汤唯的角色为孔子的话注解：“我不是仁者，我喜欢海。”

在中华文化的语境中，山静态稳重，水灵动多变，仁者喜欢山，好静，智者喜欢水，好动。说故事手法高明有赖剧本的文化深度，导演朴赞郁利用山海的文化意象丰富了老土的爱情悬疑片。电影结局壮烈如此震撼、喜欢水也像水般活泼危险的女主角如此讨喜，一切近情近理。21世纪是水瓶座时代，乐水的观众会比乐山的多很多。

我的“山水观”和迷信星座的精神一脉相承——美好的心向往之，不好的海马体倾向屏蔽，“高山仰止，景行行止”（《诗经·小雅·车辖》），“上善若水，水利万物而不争”（老子《道德经》），古人吟诵咏叹、著书立说，至今仍经得起乱世的考验、信仰的筛检。

若非生死悠关非选不可，我会选择乐山。不过，我不是仁者，只是相信“欺山莫欺水”。山难电影看了不少，但是全部加起来都不及一部《铁达尼号》让我活埋在童年记忆里，游泳池池底挣扎上游的阴影张牙舞爪，偶尔闪过心底，自己吓自己。

这些年的行山体验，一而再地让我相信山的宽容、慈爱、温暖。

虽然试过行山，一上一下，有时累得脚趾头都不是自己的，有时膝盖像要送厂保养了，屡挫屡试，山中感官体验太迷人，登高心理建设层层加固，每回下山后有感山中半日世上千年，上山的我战胜了山下的我，下山的我又越过了山上的我。

1月上旬到台北，我第一次走阳明山鞍部、擎天岗。老天给脸，好天气如期赴约，早晨冬日温煦，搭配一阵阵冷冽清风，神清气爽。我和朋友搭公车到阳明山公车总站，想先到游客中心询问登山情报，循着山径路标指引，我们一不小心预先热身，走了一段山路，山间晨光如洗，把岩缝石阶的青苔照得翠绿剔透，风吹起竹林唰唰起舞。直觉告诉我，这一天阳明山欢迎我们入山深呼吸。

于是，把看过的巴士行车路线搁置脑后，乘搭行走山间的迷你巴士。原打算这一天走三个景点，却错过在竹子湖附近的车站下车，直奔计划的第二站鞍部。

我们从鞍部登山口上大屯山。在山脚遇到一名一副轻便登山装备的大哥，他说：“你们要走石阶，不走车道，你们很勇敢。”

我们没有携带行山杖，穿的是旧球鞋，不是登山靴。平时缺乏锻炼的我心想，早出发时间大把，有石阶，爬也爬得上去。

从鞍部登山口起登大屯山主峰约1.6公里，海拔距离约270公尺，山长距离和平地距离不是同等概念，我用少过三小时轻松走完麦里芝蓄水池12公里树林步道，富士山第五站到第七站不到5公里，则用了半天。

鞍部坡度约30%，石阶步道保养得很好，但高低错落很磨脚力，难怪官网介绍这个步道有难度，吸引我押注的是句子后段“但一切都是值得的”。每隔一段路程右边都会有路程标识，像是鼓励登山者，登顶在望，继续加油。

步道是在日治时代森林防山线的基础上改建，两旁种植了比人还高的箭竹，走到一半路程时，已习惯时不时大风吹怒涛卷竹箭，一派呼朋唤友要开打的声势，身前身后风景如幻，十分武侠意境，走得上气不接下气，仍忍不住漏气也要哼起儿时学的第一首武侠剧主题曲“独自在山坡／高处未算高／命运在冷笑／暗示前无路／浮云游身边／发出警告／我高视阔步……”

少过90分钟，我们抵达大屯山主峰。中午时分没有大屯夕阳，云雾萦绕，也看不清大屯云海；山峦起伏，远处的淡水河宛如巨人散开的衣带隐隐若现。四肢充分劳动后，美景配午餐，仅三文治和清水已让人感念健康活着的恩典。

下山往擎天岗路上，谈到还会再攀一次鞍部石阶吗？第一次登是勇敢，同一座山再登是憨居。人生有涯，挑战没有体验过的高山，闯荡未知的山径，好奇心和胆识才养得肥壮。倒是擎天岗会再访，二游待续。