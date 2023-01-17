“耳朵要消化道听途说…”

星云大师说：分享故事：佛陀在王舍城带弟子修行，提婆达多是弟子之一，因为诸多恶行，他被佛陀驱离僧团。一天，一位比丘来找阿难（佛陀十大弟子之一），说：“我听到佛陀要将提婆达多驱离，是真的吗？难道提婆达多犯那么大的规戒吗？”阿难听了默默点头。

比丘说：“提婆达多神通广大，大家都很尊重他，难道不能让他回来？”阿难说：“佛既然讲出这样的话，我们要相信，不能再改变的。”

比丘听了后，垂头丧气地离开。阿难后来就向佛陀诉说这件事。佛陀听了说：“你赶紧去将比丘叫回来，比丘应是出家没多久，也无法很了解僧团规戒，不要再让他误会，去将他叫回来，我对他说。”

佛陀向比丘说：“大家无知，不了解的事情，怎么可以在外面这样一直说呢？光是看到提婆达多的神通就这样敬重他，助长了那一分我慢的心。他才会堕落啊！”

佛陀接着说：“大家要赞叹一个人，也要很了解他是不是有修有德？若要来说一个人的错，要很了解他是不是有恶行为，是非要分得清楚啊！若是没有好好善护口业，可能就会与造恶业的人共业。”比丘听了幡然醒悟。

明辨

再分享故事：墨子生病时，弟子跌鼻来探望他，就在枕边疑惑地问：“常听老师说，鬼神确实存在，具有带福祸的力量。老师您是圣人，为何会生病呢？”

墨子答：“我生病了，你马上就把我和鬼神扯在一起，是不恰当的。造成生病的原因很多，如风寒、疲劳、营养不均等等都是。你的想法就是看见许多扇门，而以为只要关闭其中一扇，这样子小偷就不会来了。”墨子要教育的是，凡事要有整体观念，不要像瞎子摸象，只知其一，不知其二。

我们在吸收信息时，最怕囫囵吞枣，不知道判断思考，失却自我的立场；我们面对流言，最怕人云亦云，不懂得明辨是非，做了随波逐流的是非人。

警惕

生活中，我们要做到：眼睛要消化声色犬马，耳朵要消化道听途说，大脑要消化信息知识，心灵要消化善恶是非。凡事多听闻、多思维、多反省、多消化，多力行实践，能周顾十方，深观因缘本末，切莫以为自己所了解的就是真相，真相没有弄清楚就以讹传讹，把坏的说成好的，把好的说成坏的，这样也是造了口业。

所谓“人云亦云”、“积非成是”，现在社会最大的问题，就是许多人不知非法，而更在颠倒是非，视非法为非“非法”，完全无视道德，这样不顾因果的做法，也是我们应该警惕的啊！