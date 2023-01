杨紫琼凭《Everything Everywhere All At Once》荣获金球奖非正剧组最佳女主角,香港平民百姓只恨自己毫无语言天份,不懂得用她家乡的马来话亲亲切切说恭喜,只有高官别出心裁,手舞足蹈疾呼“香港演员在国际影坛大放异彩”,简直令人期待新影后马不停蹄由洛杉矶飞回赤鱲角,带备元宝蜡烛直奔半山区祭祖。