人生啊，一场红楼一场梦！

戴上创新科技Super X-Fi技术的耳机，看一场脑洞大开的电影《瞬息全宇宙》，让杨紫琼带领你挣脱一切现实桎梏，领略她以不管不顾的疯狂劲头，爆发出作为演员40年来积攒的所有能量。

放下耳机，让全世界视听彩色起来的沈望傅先生，在睡梦中穿越回他的宇宙，永远地定格黑白！而电影中穿行在不同平行宇宙的华裔之星杨紫琼在花甲之年迎来了人生的高光时刻，赢得了金球奖最佳女主角的殊荣！

也是在上周同一天的晚上，正在出席新加坡女友大型生日晚会的我同时接到来自上海的噩耗，平时一向健康乐观的上海女友在海啸般来袭的冠病疫情中突然离世，留下她奋斗得相当不错的事业和一双子女。

一边是人生巅峰，梦想成真；一边是英雄扼腕，欲哭无泪！一边是歌舞升平，欢乐今宵；一边是香消玉殒，生命无常。人生啊，一场红楼一场梦！

早前，杨紫琼获选《时代》杂志2022年度标志人物，成为史上首位获得此项殊荣的华裔女星。《时代》杂志介绍，杨紫琼是中国香港动作电影黄金时代的巨星，1997年凭007系列电影《明日帝国》打入好莱坞，随后又在《卧虎藏龙》《木乃伊3》和《摘金奇缘》等卖座电影中饰演要角。

杨紫琼在发表获奖感言时感叹到：“40年啦，我可不会放手。今天能站到这里是一趟很棒的旅程、伟大的斗争，但是我想是值得的。我记得自己第一次来好莱坞的时候……这像是一个梦成真的。”

“伟大的斗争”，我相信！一个马来西亚选美女星进入异地香港武打片这个以硬汉为主角的世界里，注定是一条艰险的路。要赢得一席之地，就必须要承受住，常人难以想象的皮肉之苦。后期在好莱坞发展已是中年，生理心理文化上的挑战不胜枚举，所以她说是斗争一定比我们想象的更难！

所以61岁的杨紫琼身上有的魅力不仅仅在于美丽优雅、功夫出众，更有一种松弛淡定却内心强大，气场满满又时尚幽默。《瞬息全宇宙》是对杨紫琼人生及作品的一种解构，也是一位演员经过了漫长的岁月打磨，才能交出来的成绩单。

正如沈望傅先生的Super X-Fi技术，他让耳机给了你电影∕游戏的5.1或7.1声道电影院音响效果。也就是说，听耳机也能得到有如多个音箱结合发出的空间感和环绕效果。相比声霸卡，沈望傅说Super X-Fi技术的达成更加艰难，他用了“追求圣杯”来形容其过程之艰辛。感谢他和新加坡创新科技，让全世界有了身临其境的视听效果，让我们的生活更立体更富有色彩。

为了这个自然声，创新科技奋斗了20年。新技术几年前面世时，很多人说创新20年磨一剑，第一个明星技术，是声霸卡（sound blaster card）的推出。喜爱马拉松运动的沈先生有一次接受采访的时候说：“专心练跑时，就比较难想东西，因为要集中精神和精力，要push。要improve就要push，no pain no gain。”

沈望傅30多岁便创造出新加坡科技产品畅销全球的奇迹，40多岁成为白手起家的10亿元富豪。他是电脑声音系统的先驱，领导创新科技制定了电脑音效的世界标准，协助推动随身数码音乐的兴起，也被公认为对通讯科技工业有重大贡献的本地企业家。

突然想起了王羲之的《兰亭序》……

文人雅士饮酒作诗，王羲之为他们书写的手稿写了序。序中记叙了自然山水美好风光春意盎然，也抒发了作者对人生好景不长，生死无常的感慨。文中最后说：“我当然知道把死和生混为一谈是虚诞的，把长寿与夭亡等量齐观是荒谬的，后人看待今人，也就像今人看待前人，这正是事情的可悲之处。所以我要列出到会者的姓名，录下他们所作的诗篇。尽管时代有别，行事各异，但触发人们情怀的动因，无疑会是相通的。后人阅读这些诗篇，恐怕也会由此引发同样的感慨吧。” 这是距今1670年前的浙江绍兴，王羲之说对了，今天我们在他不见真迹的天下第一行书里沉醉，欢笑，感伤和领悟。

今年东京的国立博物馆和台东区立书道博物馆两大博物馆强强联盒，开年大展《王羲之与兰亭序》。雅集兰亭，曲水流觞，魏晋风流，千年大赏。唐太宗死后，以真迹殉葬，《兰亭序》真迹别于人世。今人观《兰亭序》墨迹者，均为后人摹本或刻本。《红楼梦》因传本残缺而令人遐想，或许《兰亭序》因真迹不见而更让人仰慕。

在兔年即将到来之前，在一切未知来临之前，我们向电脑音效之父、创新科技公司（Creative Technology）创办人沈望傅先生深深鞠躬，致敬他为我们树立的创意和极限的奋斗标杆！我们也为马来西亚艺术家杨紫琼祝福，希望她能在新年问鼎奥斯卡，也为女性不断挑战生命可能注入无限可能的源泉！