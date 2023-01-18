“别当跟随邪见的愚痴人…”

星云大师说：分享故事：波罗奈国（古印度十六大国之一）的森林里住着五百只猕猴。一天，这群猕猴游玩到尼拘律树下，旁边有一口井，其中的一只猕猴发现月亮出现在井底，便对同伴说：“月亮掉进井里，世间再也没有光明，我们想办法到井底把月亮捞起来好吗？”大家七嘴八舌地讨论起来：怎么捞起来呢？

这时，猕猴王向大家说道：“我有个办法，我先捉住一根树枝，你们其中一位抓住我的尾巴，另一位再抓住牠的尾巴，这样辗转相连，就可以下到井底捞出月亮了。”

猕猴们依法照办，一个接着一个往井底去。不久，脆弱的树枝撑不住猕猴的重量，截成两断，猕猴们相继掉到水里淹死了。

邪见

每天我们身体所做的事情、口里所讲的言语、心中所起的各种意念，如果没有一条平坦的道路，给予我们身口意三业一个正确的指南，行为就可能产生偏差，而造成不幸，可见平坦的行为道路的重要性。

人生于世，最怕的就是落入邪见。有的还落入邪见的生活，就应该赶快反省，改过自新。所谓邪见，泛指一切邪恶见解，举凡遮无父母、不信因果等十种邪曲的见解，都是障碍慧命的邪见。还有一些人，他未必有邪见，对于有邪见的人却不划清界限，那就是愚痴之人。

十恶

一些人会问，要如何不成为愚痴之人？首先，我们就要有恶的依据：一、杀生：举凡杀人、伤害、杖打、鸩药、下毒等都是；二、偷盗：如抢劫、窃盗、诈欺、侵占、贪污等；三、邪淫：如重婚、强奸、妨害风化等；四、妄语：如诬告、伪证、造谣、背信、教唆等；两舌︰如挑拨离间、搬弄是非，人前人后说话不一致等；恶口：如骂人、毁谤、讥讽、嘲笑等；七、绮语：奉承、阿谀、谄媚、不当的赞美；贪欲：对五欲六尘的贪执；九、嗔恚：如忿恨、不满、嫉妒、怨毒等，还有第十就是邪见。

十恶之中，杀生、偷盗、邪淫为身业所犯的三种恶事；妄语、恶口、两舌、绮语为口业所犯的四种恶事；贪欲、嗔恚、邪见是意业所犯的三种恶事。

有些人可能认为，只要自己没做这些事，就算是不犯恶业；但是，比如说我们容许甚至点赞恶口，这也是一种愚痴行为。我们如果能够随时警惕自己不要愚痴，不但自己快乐，社会也将多一份安宁。