应该是巧合吧？2020年与2022年最后一期（都是12月30日）的《文艺城》，我都幸蒙谢主编裕民先生垂顾，在两个双数年杪选刊了三首拙诗。更巧的是：其中的《垂暮之歌》和《阿尔茨海默症》，是写给两位母亲的诗。

《垂暮之歌》是我专门跑到J城匆匆见了学生阿翔后，在夕照回程的城轨上写给他母亲的，诗歌发表的两周后，母亲就永远地离开了阿翔（详见2021年6月2日本栏拙文《垂暮之歌》，该文亦收录于2022年5月出版的拙作《吃喝玩乐》文化随笔集中）。阿翔是我在C国G省Z市一所港制大学的学生，大一上了我一门带学分的必修课之后，大概觉得老头的讲课还算合他“口味”吧，跟着又在完全不能给他学分的情况下，旁听了我两年的一门必修课和三门选修课。一直到阿翔上了大三下半年，好不容易才有机会“抢”到我的一门选修课。“抢”是因为开放给全校的通识选修课，名额只有50个；“大三”是因为选课制度规定“按级开放”——先开放给大四生，有空位再让大三同学选，之后再按级开给大二和大一。据说，我的选修课一般都在几分钟内被抢光光哈。记得班上有位女学生，从大二起的每个学期都能很神奇地抢到我的选修课，且一路成功抢到大四！等她毕业那年，我终于忍不住问她是怎么办到的？哎呀呀，原来她每一年都出“重金”拜托大四的同学帮忙抢课，然后在“试读”两周后的加减课时段内“交易”，算是“花钱买课”吧。感动吗？以后再说吧。