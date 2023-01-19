“只知道墨守成规…”

星云大师说：分享故事：有个人在乘船渡海的途中，不小心让随身的宝剑掉入水里，他心中挂念，就想：“我先在船身上做个记号，等到回程时再来捞取。”

船只行走了两个月，回头后不久，这个人突然想要下水寻找掉落的宝剑。大家问他：“你想做什么？”那人说：“想找我之前遗失的宝剑。”别人问：“多久以前遗失的？”那人说：“两个月前。”

别人大笑说：“已经两个月了，为什么还在这里寻找？”那人说：“遗失时，我在船身上作记号，今天我正好看见船上的记号，就想下水去打捞。”

大家听了，笑得更大声。有人就说：“水确实没有差别，但是你先前是在那边遗失的，如今却在这里寻找，怎么可能找到呢？”

那人还是不太明白，然而，谁都知道，他是不可能再找回宝剑了。

迂腐

我们做人有时要方便一些，有时则要坚持原则。过分的方便就会不能入流；过分执着不当的原则，不合情、不合理，也是顽固。《大乘起信论》（大乘佛教的一部论书）说：“随缘不变，不变随缘。”不变就是“则”。然而如果过分执着原则，不知变通，就犹如刻舟求剑，只会遗人笑柄；又如“宋襄之仁”（意思是对敌人讲仁慈的可笑行为），反显迂腐。

因此，小事情对人无伤的，不要执着，随缘就好，但随缘也不是全然没有原则。所以，方便是智慧，也要看能方便不能方便；原则也是智慧，但也要看应该坚持不应该坚持。

做人要正派耿直，但有时太过耿直，不能圆融方便，几近迂腐，就有所欠缺了。譬如有些人，对自己的才能自视过高，以致有志难伸，或是大叹生不逢时，甚至抱怨世风日下，忠佞倒置，无一可取。社会、时代固然有其背景，可从另一方面看，有时也不能不归咎于个人过分耿直的性格。

调整

我们在生活中，应做到什么呢？要学会机变，就是善观因缘，适时调整；这是灵活运用，不滞一法。

懂得机变，就会寻找途径处理与化解；懂得机变，就能方便权巧转化与运用。我们处世都应该实事求是，不要打肿脸充胖子，更不要逞一时之快。犹如树木，需要具足水分、阳光、泥土，日日成长，年年增高，才能变成大树。好比高楼，需要钢筋、水泥、沙石，层层加建，否则地基不稳，随时都有崩塌的可能。

生活中，也要避免不切实际的想法，唯有踏稳脚步、远离虚妄，才能应对生活中的一切变化。