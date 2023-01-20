“智人做难事，难事也好做…”

星云大师说：分享故事：有一个洋人去学华语，学了很久，只学会三句话：“是呀！”、“当然！”、“可以啊！”有一天，法官在审问一件杀人案，没有人听得懂华语，就叫这个人去翻译。法官问：“这人是你杀的吗？”洋人说：“是呀！”法官问：“你知道杀人是要判死刑的吗？”洋人说：“当然！”法官接着又说：“死刑是要杀头的！”洋人还是说：“可以啊！”

故事听起来荒谬，也道出一个道理：如果我们不懂活用，只会呆板、死板的套用公式，出问题也是理所当然的事。

便民

一些国家的公务员，朝九晚五，做事一板一眼完全不知变通，形成样板文化。样板文化就是只学到外表的皮毛，没有学到内涵的精神。一切事是死的，法也是死的，但人是活的，所谓“智人做难事，难事也好做；愚人做易事，易事也变难”，所以事没有难易，端看人是否能灵活应用。而身为“人民的公仆”，公务员一切都应以方便民众为优先考虑，这才是一个先进社会所应该看到的现象。

小市民的事无小事，公务员的思想，就要像活水泉源，在不违背法则的情况下要能机变，才能更好的解决问题。一件好事，一个好的策略，如果经过迂腐的思惟，不能用智慧解决，反用愚痴阻止，这种做事方法非常不智。诸葛亮以草船向曹营借箭、张飞义释严颜，都是思想上的智巧和机变。

调整

生活中的机变，也包括我们能调整观念，改变思维。两点参考：

一、凡事做到能有能无：世界是一半一半的，有得有失，有利有弊，有成有败，是欢喜？是悲伤？没有一定准则。有人拥有令人羡慕的职位，却因争权夺利、相互排挤，镇日担心失去地位，这样怎么能令人快乐呢？我们有时不要在有与无上太过认真，面对生活人事物的来来去去，以机变智慧转化，能有能无，生活就会感到自在逍遥。

二、处变要可静可动：生活中，面对动荡危机，处变不惊，运用智慧冷静解决，就能化危机为转机。而在平淡局限的环境中，能够活出不一样的内涵趣味，让自己灵动起来，那又是另一种人生的面貌。动静之间，一体两面，如何做最适当的调配？全看吾人心念的转换。