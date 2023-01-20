到了这个时节，到处是红彤彤的对联灯笼吉祥图案，公寓里摆满应景的花卉，姹紫嫣红在和风煦日中，有着春到人间的欢乐。

最近这一个月里节庆多多。12月初大学正式放假，在东京度过圣诞节和元旦的日本新年，踏着新学期的脚步回到狮城，才上了一周课，便到了华人农历新年的春节，假日模式再度开启。本地商家从庆圣诞到迎春节无缝对接，刚刚拆了圣诞树马上挂上春联，忙得不亦乐乎。后疫情时代又可以阖家共庆佳节，在社理会邻里购物券扫码付款中应对节节上涨的物价，小心谨慎满心期盼着癸卯兔年会更好。

小时候对春节是翘首以待，那是穿新衣戴新帽收红包吃好料的日子，长大离家后的春节是不远万里归家的跋山涉水，如今学会窝在岛国一隅优哉游哉地过春节。虽然身在化外之地，托高科技的福，过春节无须查日历，微信群从冬至到小年不断的贴图动画祝福，分分钟提醒着春节的脚步近了。回到家打开信箱，除了政府发放的抗原快速检测仪，还有华人社团寄来的贺年片，通知新春团拜的时间和春到河畔的节目，如期而至的信件预示着到了准备迎接农历新年的时候。

几周前三舅便约了除夕一起吃团圆饭，为二老执掌家务的女佣负责菜肴，早早准备了点心小食，到时候拎着上门即可。认真想想新年宅家吃啥？去超市逛了一圈，货架上满满都是年货，没有什么特别想要的，图个好彩头，买了大吉利是的柑橘和旺财的凤梨。过年最想吃的还是家乡菜，在本地要吃道地的福州菜并不容易，熟悉的口味只能靠自己动手，打开冰箱查看一番，还珍藏着些许马祖的红糟和福州的燕皮，或许可以做点红糟肉和燕皮汤，聊慰思乡之情。

春节于我而言的大事是大扫除，这是给自己定下的年度目标。我的春节大扫除是从上到下从里到外的彻底清洁，门窗橱柜墙壁，凡是能擦洗的通通要擦洗一遍，然后摆上春节的装饰，换上新的门帘，将绿萝修整一番便是一片生机勃勃。倒不是什么强迫症，清洁打扫是自我疗愈的过程，做家务这类体力劳动的目标远比脑力劳动的容易达成，一天做一点有着日行一善的成就感。虽然没有什么宗教信仰，却是信风水，我所理解的风水是空间的流畅，顺风顺水好运自然来，清爽的家居便是最好的风水。

想想过农历春节与西历元旦的心情是有些不同。过元旦是看NHK红白歌唱大赛听寺院新年钟声响起，元旦初诣难免感慨一年又过去了，换上新的年历写下新的计划，连写日期都要提醒自己是新的年份。到了华人农历新年时，已习惯新一年的开始，却又有一次从新开年的机会，有种为时不晚的感觉，甚是欣慰。

这些年不再奔波返乡过年，觉得在新加坡过春节恰恰好，有喜庆的气氛却不会过度张扬，有三五亲友的约定却无须参加太多的聚会。虽然没有四季，也没有寒风冷雨，到了这个时节，到处是红彤彤的对联灯笼吉祥图案，公寓里摆满应景的花卉，姹紫嫣红在和风煦日中，有着春到人间的欢乐。多年前曾在东京度春节，虽然日本也有不少华人，街头巷尾却没有过年的气氛，专程跑到横滨中华街一探究竟，没想到那里也是平静如常，感叹节日庆典需要社群的共情共贺，否则春节只是在家中在心中。

这次从东京返回狮城不久，邻居们便约定了新年聚餐的时间，自告奋勇提供水饺。自从爱烘焙的Mei搬来之后，时常为各家分送亲手做的甜点，邻里关系从电梯厅见面打招呼升温到串门问候，隔壁来自香港和毛里求斯的小夫妻，时不时敞开家门安排下午茶聚会，平日对公寓事务不闻不问的我，得以在闲聊八卦中更新信息。如今出门在外几周，无须请朋友上门浇花，好邻居会主动代劳，而我的行李箱里也多了为她们准备的小礼物。

越来越喜欢留在家中过年，大概是这里有了愈来愈多属于自己的记忆，生活里这样那样的琐事，点点滴滴与周遭人事物发生的关联，缠缠绵绵生发出吾家吾国的情绪。