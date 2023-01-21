“慈心如花香…”

星云大师说：中国文化有许多的创见，例如用天干地支来说明岁次的轮替，甚至以十二生肖来代表每一个人的属性。用十二种动物说明人的属性，乍看不是很好，仔细想想，里面实有哲学在焉，而我也依当年生肖特性来题写新春墨宝，送上12生肖吉祥话。

兔，是非常聪明的动物，有名的成语狡兔三窟，表示牠的聪明，你想要危害牠，捉住牠的把柄，可不是那么容易。所以，从兔子的身上，我们可以学习巧智，有巧智，才能有灵性、美感和思想。来到2023年，以新春祝语“仁和安康·富乐吉祥”祝福大家，祈愿大家以慈心待人，一切好事皆圆满。

应机

分享故事：仙崖禅师（日本江户时代临济宗古月派的禅僧）收了许多沙弥作弟子，年幼沙弥玩心很重，经常偷偷地翻墙出去游玩，半夜才回来。一晚，禅师走到后院，把沙弥放在墙角藉以攀爬的高脚凳拿走，自己站在那里。过了初更，沙弥从墙头爬下来时，以为和以前一样，踩的是高脚凳，往下一看，不得了，是禅师的肩膀啊！

沙弥下来后，禅师什么话也没有说，只是拍拍沙弥的背，说道：“孩子！夜凉了，赶快回去加件衣裳吧！”从此以后，全寺一百多位学僧，再也没有人夜游了。禅师对沙弥的行为，没有一声呵责，而是用关怀的态度，让沙弥自我省思。这是禅师的一种慈悲应机教育。

清净

内心的清净祥和，能让人充满善良与真诚，看任何人、任何事都是美好的，自然能够无有纷争，人我之间就可相处融洽、所到之处能广结善缘。我们的社会，人与人之间充满猜疑，主要就是因为内心皆有防备，担心被人所害。但如果我们愿意将心胸敞开，以慈心待人，慢慢地，我们也将获得更多。

为什么人人都尊敬观世音菩萨？因为观世音菩萨为了众生，倒驾慈航、闻声救苦，为众生遍洒甘露。我们都希望能够得到诸佛菩萨的慈心庇佑，也希望得到别人的关怀爱护。所以，我们要学习菩萨的精神，用慈悲的心去对待别人。

生活中，我们常常对一些自认为不平的人事起心动念，那是因为我们的慈心不够，对他人的过失不够包容，所以才会召来许多的业因；假如能把疑心、恨心，换成一颗慈心，慈心爱物，慈心助人，慈心行义，让社会感受到我们的慈悲，则彼此还怕不融和吗？

来临的兔年，我们不妨细思量：“善念多思，能培养慈心；善事多做，能种植福田；善行多赞，能和谐群我”。