李天葆：艳阳下的春意闹

春光明媚，新年伊始，一切美好的事物正要绽放，春色春意，热闹而至了。

过年时候，我喜欢吃一种白杏仁饼，一个个类似象棋大小的饼，叠罗汉的并排在罐子里，略带香气，也不甜腻——疫情时期，还有摆卖，只是去得太迟，已无存货；大概他们也不敢做太多。那时朝令夕改，街道时而开放，时而封锁，不像南洋吹过年热风，反而不时冷雨袭人，仿佛天象遽变，随时有隐隐的灾祸降临。如今暗云散去，似乎是大病初愈，市面的热闹不过缓缓漫上来。外国友人归来，指明地点在茨厂街约见——忙说不要，可否改去另一个地方。有时避无可避，顺路去买点什么，像那家文具书店，以前不知进出多少回，如今不过想买副老花眼镜，问一声，柜台妇人冷着脸，头也不抬说：没有。这店卖着各尺寸的大小日历，正版翻版的命理师运程书，甚至少见的娱乐博弈用具，牌九麻将，很有古风。或许生意大不如前，待客冷淡。他家门口食摊一字排开，卖鸡饭云吞面什么，几乎清一色缅甸人主理——不懂为何，只觉是好像外地来客帮衬的多，后来大车站搬走了，也更加就冷清了。杂货行旧公会外来了印度人饭摊，不是融入多元化，而是某种华人老区沧桑没落，转换了旧瓶装新酒，老饼家修葺成类似咖啡馆，蜂拥的青年男女打卡现象不过是夕照的金黄阳光。旧友约商场美食中心里，众声喧哗，不晓得是今夕何夕，我们的过去现在，被消融其中，而这座城的前世今生如同雷峰塔倒塌，再也找不到旧痕遗迹，有的话，也是变质了。我终于承认，如果有爱，一条陈年街道一个历史城区，虽存犹死，灵魂不复依附，爱也无从流连。