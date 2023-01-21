渡渡鸟

华人地区的电视频道，大除夕总会播出迎接新年的综艺节目，其中不少是现场直播。多年以来在新加坡电视台工作，一直参与迎新年直播节目，除夕夜都在电视台摄影棚度过，开心与幕前幕后工作人员倒数新的一年，然后驱车回家，收拾行李往机场，清晨回港与慈母拜年，一年复一年。那一年的除夕节目，一切常态运作，摄影棚内喜气洋洋，可是不知何故，心绪一直不宁。节目完结后回家也未能如常倒头便睡，黎明时分，香港来电，慈母睡梦中辞世，年初一虽然依旧乘飞机回港，却是带着奔丧心情度过三小时的旅程，惋叹无法见到母亲最后一面，另一方面深庆慈母福有悠归，无痛安息主怀，在世多年给家人留下华人传统教诲和智慧养生的中越混合药膳，养育造福我们兄弟姊妹五人。

那年代经济不景气，千千万万未受过教育的父母任劳任怨，养育下一代。家母因夫早逝，身兼数职，衣食住行之外，更注重家教，以她幼时耳濡目染的仁义道德等传统观念，灌输我们做人必须重感情，凡事留有余地，有风不好驶尽巾里等教诲，当时年轻当耳边风，现今不少新生代视为陈腔旧调，数十载后才深明当年旧社会长辈的唠叨话，如今回想起来，尽是动人感人的老调，百听不厌。

家母如天下母亲一样，总会尽心尽力为家人烹调营养食物，留下古早美味，养生保健菜肴，纯朴不卖弄花巧，永远留在家人味蕾历史库里，成为另一种动人的老调，逝者已已，难以重温，只能在万般思念中回味。

过去数十年不少华人深受金庸小说中传统情和义的价值观所感染，多方面影响做人处事。个人觉得旧日港式警匪电影能够独树一帜，与别不同，相信皆因动作剧情背后渗入了传统武侠情怀，正邪对立，剧中人义字当头，万死不辞，爱恨分明，情深似海等元素，有着千丝万缕的关连。

顾嘉辉先生的常青音乐，百听不厌。了解他从小走过来的颠沛流离崎岖路，历尽沧桑的经历，动人的老调创意背后，尽是从小受传统观念薰陶，以人为本的处事精神克服困难。绕梁三日的曲调配上浪漫洒脱的歌泀，顾先生的音乐，黄霑老师的文采，尽是让人挥不去忘不了的动人老调。

今夜又是除夕夜，特别怀念阔别多年除夕与电视频道台前幕后工作伙伴，倒数迎新岁的愉快时光，更加思念和歉疚，没有好好体验实践老妈老掉牙但终身受用的教诲，还有那回味无穷的古早菜味道，祝祷世上各种历久常新，经得起时间冲击的美好人和事，继续以永不变奏的动人老调，遍地飘播，恒久温暖人心。