点智慧：春天在哪里？

“不在气候变化，而是在我们的心中…”

星云大师说：分享故事：古代有位不懂民情的国王名叫“冷漠王”，此人没有善心。在他统治的国土上常年是积雪，没有春、夏和秋天，这一带的人永远过着严寒的日子，不知道外面世界还有温暖的春天。

一天王宫门前来了一位年轻少女，她对卫兵说：“请给我一点食物好吗？”卫兵去请示国王，国王却下令把少女赶走。瘦弱的少女只得拖着疲惫的身子挣扎在暴风雪之中。她终于爬到一片大森林，林子里住有一户善良的中年夫妇，当他们看见少女时，连忙把她扶进家里，让她坐在火炉边，披上一条毛毯，然后准备熬一热汤给她暖身….可是当把热汤端到身边时，发现少女已静静地死去。

夫妇掉下同情的眼泪，随后将少女的尸体抬到林中一片旷野，挖了坑放下尸首，盖上毛毯，把那碗没来得及喝的热汤也放在坑里，埋上泥土，就这样把她安葬。

第二天夫妇去到她的坟头看望，竟发现奇迹！少女坟墓附近长满碧绿芳草，草丛中开着鲜艳美丽的花朵！温煦的轻风吹拂着，和暖的阳光普照着大地，万物展现无限生机，眼前所见正是一片美丽的春天景色！

夫妇尽情地享受着这春天的恩赐，可以准备春种，期望秋收，乃至是子孙后代的繁衍。他们抬头再看其它地方，依旧是覆盖着茫茫白雪…啊，这位不幸的少女原来就是“春天”的化身！夫妇同情她、接纳她、关爱她、给她温暖，最后安葬了她，于是她回报给他们永远享受春天的幸福！

温暖

春天的气候怡人，不太冷不太热，如果我们内心的风光也能日日如春，就是人生的大福报。人与人之间，不要像冬天那么冷漠，应当互相关怀、彼此感恩。若能这样，就算如冰山般的心，也会被爱心融化。所以，我们要时时感恩大地的众生，让我们的生活水平得以不断提升。

有句话说：“落地皆兄弟，何必骨肉亲”，人与人之间的因缘很奇妙，我们都应该把遇到的人当成家人来看待，放宽心胸，对人人感恩、相互扶持；若能如此，我们的人生，就会像春天的太阳般，让人觉得温暖。

美景

拥有春天的心态，就表示能够感受“一年四季时时各有美景”；同样的，把这样的心态运用在生活中，我们每日的二十四小时，也是无时不快活。穿衣服不欢喜吗？吃饭不满足吗？乘车外出看看风景，不快乐吗？甚至安步当车，慢慢走路运动，不是也很自在？

所以，衣食住行、行住坐卧都能够寻找快乐，我们何必要自陷悲苦的情绪中呢？何不找寻人生的乐趣呢？