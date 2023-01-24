生命没有对错之别，虽然人事有对错之分。嗯，尽管如此，在人事上，若处处坚持对错，便错过了慈悲。

真感谢工作，因工作的关系，总需要翻查资料，一番研习以后，自己以往熟悉的知识和想法，也许会有另一番的体会；更有时候，自己的想法被推翻了，或被挑战了，或被颠覆了。每每如是，我都很欣喜，因为看世界的方式变了吖。我想这世上有多少人，就有多少观点；有多少种生命体，就有多少看世界的方式。长长漫漫的一生，如只用一种视角看世界，未免可惜。

倘若一个文明对这世界只能容纳一种解读，一种解说，一种解答，也许那个文明很快就会终结。

在那么庞大的生命里，我想我们不过是以自身的局限去了解生命的无限，瞎子摸象。所以当有些人以绝对的口吻阐述一些事，以无比自信的姿态阐述他们的认知，我总是很疑惑，他们怎么就能如此自信满满地否决掉其他观点，他们的自信究竟从何而来？就算是太阳从东边起自西方落的真理，我也不敢就能如此绝对。首先这可是站在地球上得出的结论，在无垠的宇宙，怎么又有东西南北之分，太阳也没有起落之别呢。

生命没有对错之别，虽然人事有对错之分。嗯，尽管如此，在人事上，若处处坚持对错，便错过了慈悲。

人生漫漫，世界变化愈来愈快，世俗的价值观演变剧烈，从前的既定想法，是可以在一夜之间被整个社会彻底推翻，未免会让人无从适应。但我们身上上亿个细胞每时每刻都在生生死死，除旧迎新，我们却对自己的想法与看法念念不忘，这也是身而为人的局限吧。

机缘巧合，我需要对年兽的传说做一番调查与考证。那可是让人跃跃欲试的工作，这毕竟是自小听来，熟悉不过的故事，一如盘古开天、女娲补天、三只小猪与小红帽那样脍炙人口的故事。年兽的传说依然在坊间流传，滨海艺术中心官方网站上也有图文并茂的《年的故事》，以童稚的语气叙述故事，以极富童趣的绘画配以文字。也有人故事新编，以手机拍摄成一部微电影，讲述一个小女孩如何发现年兽的存在，并且与年兽交友，整部片子洋溢着友情的温暖，是年的故事的现代版。

然后发现，年的故事，并非流传至今的远古神话传说。

考据下来，极有可能，年兽的故事首次出现于1930年代的中国报章上，且不同的故事也有细微的差别，例如年兽的外貌就有几种说法，有说它似狗非狗，有说它双头四耳八腿，有说它形若狮子且独角。有说年居住深山，有说它居于洞穴，有说它潜伏深海，让人想起了哥斯拉怪兽。怎么没人拍摄“年兽大战哥斯拉”的商业片呢。但如今怪兽片已不吃香了，估计是在职场打滚的人们，对于怪兽互殴的情节，已经见怪不怪的缘故。

倘若年兽的传说是自古以来口耳相传的故事，那么必然会在古文书籍上有所记载，但关于年兽的文字，却只有近代版本。因此放爆竹，贴红纸，在门旁贴桃符，虽是古老的新年习俗，虽是为了驱邪避邪，但大概不是为了驱逐年兽。年兽的故事，原来是近代产物，我怎么会觉得这是源远流传的传说呢？是谁告诉我的呢？我的这么一份“理所当然”从何而来呢？例如我怎么会以为“捞鱼生”是古老相传的春节习俗呢，鱼生原来是1940至1960年代之间，于新马一带发展出来的近代产物，说不定还是餐馆想出的迎春商机呢。

和一长者聊天，她说从前住在甘榜，逢年过节，都会准备好吃的美食，邀请左邻右舍一起迎春。她的家中会摆两桌美食，一桌是让马来裔邻居享用的清真（halal）食物，另一桌是为华裔邻居准备的美食。我听着长者述说她从前与邻居孩子们庆新年放爆竹的乐事，看她双眼闪烁着光芒，看她两鬓未白，啊，那并非很久远的往事啊。而她感叹，具往矣，具往矣。她还是她，但她的过年“传统”，已大不相同。

世事变化，处处新意，也是好玩事，商场处处播放新年歌曲，不时就会听见英语歌词的新年歌曲。新词旧调，让人想起当年“迈克学摇滚”翻唱张学友的《吻别》吖。有些事没有逝去，只是转换成另一种形式了；每一次下雨，都不是上一次的雨，却又是雨。却又是雨。