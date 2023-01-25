“要清净语言，要清除恶习…”

星云大师说：“爆竹声中除旧岁，桃符万象换新年”，农历年一到，在华人的观念里是一年辛苦之后，全家团圆庆祝的大日子，也是除旧布新，去厄迎祥，关系着未来一年祸福的最重要时刻。因此，它是一年当中最隆重的一个节日，其活动庆典也就格外热闹。这个节日的产生，与农业有关。中国是以农立国，自古以来重视农业生产，“年”原指谷物成熟，甲古文的写法是“禾”和“千”两个字加在一起组合而成的“秊”。

这个字表示谷物累累，作物丰收，以后便把谷物的一熟，算是一年。到了周代，正式以“年”名“岁”，一年开头，称“岁”，正月初一称“元旦”。之后随着时代的演变，改采阳历，将每年阳历1月1日定为“元旦”，把农历元旦改称“春节”。

圆满

“年关”对人应有正面的意义，三点参考：

一、要清净语言：过年，人人都想讨个吉利，所以大人会交待儿童说话要小心，不能说不吉利的话。另外，家家户户的门口，也会挂个春联，图个大吉大利，像是吉祥平安、万事如意等。佛光山顺应民间风俗，每年年关之际，总会写下一句祝福的好话，例如今年的“仁和安康·富乐吉祥”，祝愿大家以慈心待人，一切好事皆圆满。

仁和安康·富乐吉祥。（佛光山提供）

二、要清除恶习：新的一年到来，每个人应该有“过去种种譬如昨日死，未来种种譬如今日生”的观念。假如过去有不好的习性，在年关时加以革除；如有任何新的计划、志愿，也可以藉着年关交替，加以实施，此即所谓的“除旧布新”。

三、要清新生活：过年正是“天增岁月人增寿，春满乾坤福满门”的时刻，所有的人都在享受清新的生活。有的人举家到寺院礼拜，祈求诸佛菩萨加被平安吉祥，有的扶老携幼到外面旅行，经济条件好的人，更是趁此年关放假出国散心。所谓“读万卷书，行万里路”，这也是人生不可少的功课。

休息

年关之际，不只是儿童欢喜过年，一般人也可趁此机会，应该结束的加以结束，应该更新的加以更新，应该计划的加以计划，应该实施的加以实施。尤其借年关假期，放下重担，和亲朋好友团聚，经过适当的休息、调适，可在过年后重新出发，向人生的道路迈进，所以，站在社会学的立场来看，过年实在是社会人生最美好的事。