“受戒本来就是做人的根本…”

星云大师说：分享故事：嵩岳元珪禅师（伊阙（河南）洛阳人，自幼出家），在唐高宗永淳二年受了具足戒，后来在嵩山下结庐修行。有一天，一位衣冠楚楚、举步安详的奇特人物，率领随从来到草庐前面，叩门说要拜见禅师。

禅师看到这个人相貌奇伟，便问他：“仁者，为何而来？”客人答：“禅师，您知道我是谁吗？”禅师说：“我观佛与众生平等，都一视同仁，怎么知道您是谁呢？”客人说：“我是这里的山神，能够掌握人间的吉凶生死，禅师您看得出来吗？”

禅师说：“我虽在世间，但已了生脱死。既已了生，何有老死？你能知世间人的生死？又怎能知道出世间人的生死呢？”山神听到禅师这番话后，即刻恭敬礼拜，说：“我自许比其他的神明还要聪明正直，想不到禅师您有更高更广的智慧辩才。请求禅师为我传授正戒，让我闻法解脱。”

禅师说：“您既然发心求受戒法，就已是受了戒，戒由心生，除此心戒之外，更无他戒可求了。”山神闻言，还是茫然不解，于是禅师便在会善寺（与少林寺、法王寺、嵩岳寺并称为嵩山四大寺院）的琉璃戒坛，为山神正式传授五戒。

心内

今天正月初四在华人民间信仰中，被称为“接神日”。在台湾，各家户需准备牲礼、素果、水酒、年糖、金纸与甲马等供品。民间流传：“送神风、迎神雨”；指送神时若起风，即神明已返天述职，接神日若下雨，便是神明已重返凡间。

接神要的是保平安能发财，正所谓生活中要受五戒就能保平安。而发财，要发什么财？有形的金钱、投资，不一定靠得住，那是心外的财富。佛门讲究的是心内的财富，我们要发惜福、结缘、惭愧、感恩、勤劳、知足、智慧、慈悲、喜舍的财富。因此，新的一年必能获得事事吉祥如意。

平安

求神拜佛，求的就是平安吉祥，然而，求神是一回事，自己也要有所担当。我们应明白，佛教的戒律是发自内心的自我要求，属于自律。即使平坦如高速公路，如果不遵守交通规则，随时有发生车祸的危险；同样的，在人生旅途上，如果不持戒，也随时会有犯过招祸的可能。所以，我们都应该受戒。

五戒就是不杀生、不偷盜、不邪淫、不妄语、不吸毒。五戒虽然分別为五，但是根本精神是不侵犯；所以受戒也是守法，能夠受持五戒，真实认识五戒的人，才能享有真正的自由。因此，戒的真义是自由，而非束缚。