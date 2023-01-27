“利益都归自己能吉祥吗？”

星云大师说：分享故事：一位天人（指佛教中住于诸天界之有情）来至佛所，恭敬礼拜站立一旁，并请教佛：“众天神与人，渴望得利益。思虑求幸福，请求最吉祥”。于是佛陀说了一部经，就是《佛说吉祥经》，只有十一句：

第一句：勿近愚痴人，应与智者交，尊敬有德者，是为最吉祥；

第二句：居住适宜处，往昔有德行，置身于正道，是为最吉祥；

第三句：多闻工艺精，严持诸禁戒，言谈悦人心，是为最吉祥；

第四句：奉养父母亲，爱护妻与子，从业要无害，是为最吉祥；

第五句：布施好品德，帮助众亲眷，行为无瑕疵，是为最吉祥；

第六句：邪行须禁止，克己不饮酒，美德坚不移，是为最吉祥；

第七句：恭敬与谦让，知足并感恩，及时闻教法，是为最吉祥；

第八句：忍耐与顺从，得见众沙门，适时论信仰，是为最吉祥；

第九句：自治净生活，领悟八正道，实证涅盘法，是为最吉祥；

第十句：八风不动心，无忧无污染，宁静无烦恼，是为最吉祥；

以及第十一句：依此行持者，无往而不胜，一切处得福，是为最吉祥。

成长

一般人在生活中处事，是希望把所有的利益都归向自己，利益都归自己能吉祥吗？不能。因为这样会缺乏安全感，随时随地担心失去，随时随地担心坏人会找上我们，逐利之徒会想来分刮，我们将变成众矢之的，这样的生活造成处处防备、精神不宁，如何能吉祥？

一个人的成长，不一定光是财富的成长，更应该有身心健康的成长、道德人品的成长、知见观念的成长。如果我们本来是自私的、贪婪的、瞋怒的，就要发愿，变成无私的、奉献的、宽容的。这样我们就能帮助他人成长，同时也一定能使自己成长。

改变

在新的一年，我们可以为自己立下一个关怀大众、属于精神层次的人生目标。要把眼光放大、心胸放宽，为整体大众设想考量。假使有这种人生观，就会享受到其他人享受不到的生命的光和热。人生一世，磨练的就是自己的这颗心。心念纯正仁爱，言语行为自然没有瑕疵，就不会有过失，就会有福报，就是吉祥人生。