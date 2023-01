1月11日,美国金球奖颁奖典礼上发生了不可思议,破天荒的事,两位亚裔演员获得金球奖,一位是大家熟知的杨紫琼,凭着电影《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)获得音乐喜剧类最佳女主角奖;另一位是关继威,凭着同部电影获得最佳男配角奖。

杨紫琼在影坛打拼多年,早已被华人观众所熟悉,但这次在美国主场的重要颁奖典礼上,获得如此重量级的奖项,受到西方主流的认同,实属一个极大突破和飞跃,她在感谢词里也透露着,作为一个60岁的亚裔演员在美国被当作非主流群体的发展的艰难。由于她在影坛已经有着很高的地位和威望,她的感谢词更是有很强的影响力和激励作用。