“心里的能源取之不尽…”

星云大师说：分享故事：神明问，希望是什么？悲观者说：“希望，是驴子前面挂着的胡萝卜，就算看得见，也永远吃不到。”乐观者说：“希望，是指南针，能告诉我该往哪里走。”

神明又问，那一直向前走会怎样？悲观者说：“会碰壁而回。”乐观者说：“会看到没见过的风景。”神明再问，如果给你一片荒山，你们会怎么做？悲观者说：“只能作为死人的安息之所——坟墓。”乐观者说：“我会在山上种满绿树，然后期待长出果实，之后卖掉。”

神明接着问，如果山上开满鲜花，你们觉得怎么样？悲观者说：“终会枯萎，留下残枝。”乐观者说：“春华秋实，硕果累累。”神明笑了笑，说：“那好吧，我就根据你们的回答，给你们各自的果子。”

神明给了乐观者微笑，让他一直有成功的机会。神明给了悲观者眼泪，因为这样的人，只能为自己的消极而哭泣。

云起

唐朝诗人王维有两句诗：“行到水穷处，坐看云起时”，一直到今天仍有人传颂。人们常用来自勉或勉励他人，遇到逆境时，不要灰心，如果能把得失放下，也许会有新的局面产生。

“水穷处”是什么样的境地？就犹如我们登山时溯流而上，走到最后溪流不见了；水不见了真的就没救了吗？也不是。登山者可以索性就坐下来，看一看山岭上的云朵涌起。然后他会发现，原来水上了天变成了云，云又可以变成雨，到时山涧又会有水了，那又何必绝望呢？

如果把这个寓意用在生活上，这也告诉我们，我们面对逆境心不能穷，要用立志对治消沉，要用勇敢对治怯弱，那就不会觉得自己穷途末路。

自存

我们都希望富有，害怕贫穷；富有时，生活称心如意，贫穷的日子，生活艰难。贫穷不值得标榜，学习贫穷是不得已的事，谁愿意贫穷呢？但是兵法说置之死地而后生，禅家也说贫无立锥之地，文学家更有所谓文穷而后工。

学习贫穷，在有限的物质生活里扩大自己的潜能，提升自己的能力，散发自己的光和热；在一段时间内能够简朴生活，贫而自存，学习好了贫穷的意义后积极克服，我们不是也能看到隧道尽头的光明吗？重点就在于，我们对待贫穷的态度要正确。