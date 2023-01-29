“不要期待别人帮你…”

星云大师说：分享故事：美国有个大公司老板，把他的成功归功于母亲。他的母亲没有受过什么教育，但是观念正确，常叫他不要抱怨，并跟他说：“如果你对这件事的感觉如此强烈，何不做点什么来改变它呢？”他就是从“去改变”这个态度起家的。

小时候，他家贫没什么娱乐，与母亲挤在沙发上看老电影，看到好人被坏人包围，正要弹尽援绝时，远方烟尘滚滚，马蹄声大作。这时他以为好人就要得救了，但是他的母亲却说：“不要想救援了，他得靠自己。”他当然不信，可接下来的发展是，坏人又来了。当然，最后好人还是靠自己的智慧和勇敢走出绝境。

他一直谨记母亲的一句话：“天下最可靠的人就是镜子里的那个人，你一定要靠自己，当你有自力求生的态度时，你就会成功。”所以每次碰到挫折，他在期待骑兵队来救援时，耳边就响起母亲的那句话：不要期待别人帮你，把期待别人的心力拿来帮助自己，事情就会解决。

起心

唐代的丹霞禅师，本来要进京赶考，途中遇到出家人告诉他“考官不如选佛”，一句话敲醒了他的富贵梦，却拓展了另一片宽广的人生。美国的汽车大王福特，年轻时离家创业，父亲给了他一块钱，他以这一块钱作为资本，发愤图强，终于开创了福特公司，闻名于国际，写下了自己的历史，也造福人类。

我们做了一件好事，得了好因好缘，可能就此平步青云；我们做了一件坏事，因而惹来灾难，麻烦不断，可能命运就很坎坷了。看看自古以来的大德，因为一件事而人生改观的，不乏其例。

譬如六祖慧能为了舂米而去除了障蔽自性的糟糠，香严智闲为了锄田而犁出了一片的光风霁月；多少的禅师由于花开花谢而参透禅机，然而，许多由善变恶的事迹也告诉我们，好运和好报绝不会一直跟着一个人，只要恶念一生做了坏事，必定有恶报，这是求神拜佛也阻止不了的。在人的一生之中，对于许多事，就需要留意起心动念，这就是我们“去改变”的初始。

三世

佛教讲过去、现在、未来三世因果，虽然重视过去的命运，但是更注重现在和未来的命运。因为过去的宿业已然如此，纵然再懊恼，也无法追悔；但是现在和未来的命运却掌握在我们的手里，只要妥善地利用每一刻真实的现在，前程仍然是灿烂的。因此佛教不沉溺于对过去命运的伤感之中，而积极追求未来充满无限希望的命运。

上天没有能力把我们变成圣贤，上天也不能使我们成为贩夫走卒，成圣希贤都要靠自己去完成，所谓“没有天生的释迦”。只要我们精进不懈，慧命的显发是可期的！