点智慧：平凡中的不平凡

“有爱的人生最幸福…”

星云大师说：分享故事：湖南省株洲醴陵市，有一所王仙小学，小学的一名退休教师汤其雪，17年如一日，每天早晚上下学时段，坚持在车流汹涌的路口护送学生过马路，成为孩子们上学路上的“守护者”。

护学过程中，汤其雪曾两次被车撞伤，造成多根肋骨骨折，但他无怨无悔。原来，这背后有个故事：2006年9月的一天，王仙小学附近的路上，发生一起恐怖车祸，一名王仙小学的学生被车撞死。汤其雪当时就在现场附近，目睹整个过程。那一晚他失眠了。

他想：“如果有人在学生集中经过的路段指挥、疏导，悲剧是否可以减少或者避免？”当汤其雪向家人说出想法时，却遭到全家人的极力反对。妻子生气地说：“现在路上的车子多，你一把年纪去指挥交通，怎么受得了？”然而，最终家人拗不过他，默许了他的护学之举。于是，从2006年开学起，汤其雪便当起了义务护学的“交警”。

这17年来，只要有上课，不论寒冬还是酷暑，每每上下学时段总能看到他笔直的身影，手拿两面都写有“停”字的指挥旗，嘴中含着一个黑色哨子，打着标准的手势，指挥着一辆又一辆的过往车辆有序通过路口，护送着一批又一批的学生安全走过马路。有一次他遭撞伤住院，可一心牵挂学生上学路上的安全，仅在医院住了12天，在未痊愈的情况下，又投身到了护学路上。

他说：“只要看到孩子们安全过了马路，心里就踏实、高兴。”因为他的出现，该路口创造了17年学生“零事故”的安全记录。

价值

我们人生最大的价值，就是发挥自己的功能，欢喜做就不觉得辛苦，不觉得辛苦就去付出。在生活中，绝大多数人都没有做出什么轰轰烈烈的大事，可不为人所知，但又可以让自己过得多姿多彩，让平凡的生活变得更有乐趣，这就是生活的真谛。

而所谓的平凡中的不平凡，其实也透着真理：因为平凡，所以知道善恶因缘自有安排，也能用最开阔的心胸给人方便。随着时间的飞逝，一些平凡人做出的事迹，可能会被淡忘，可是这也丝毫不会影响一个事实：他们曾是生活当中，感动过别人的那个人。

榜样

平凡与平庸仅一字之差，却有着天差地别的生活状态。前者虽看似不重要，却有着自己的独特之处，能够闪现出人性的光华；后者虽然有能力，却自甘堕落，没有进取心。世上的芸芸众生，也就是所谓的平凡人，都可以像是精密仪器上的一个个螺丝钉，不是那么起眼，却又不可或缺，他们能发挥自己的价值，让精密仪器运转自如。

我们在这些平凡和真实的故事中，感受到了强大的力量。相比于那些名人，这样的人离我们更近，是我们学习的榜样。