“发愿精进，行善予乐…”

星云大师说：华人是敬祖畏天的民族，而天又由一位被尊奉为天公（玉皇大帝）的神所统理。今天农历正月初九，民间把这一天订为玉皇大帝的诞辰（一般所流传的天公生）。人们会在今天备办丰富的牲礼祭拜，俗称拜天公。

佛教在这一天也有一个开年后最重要的法会，称做供佛斋天，用通俗语讲就是请客。一般民间拜天公请一人吃饭。而供佛就是供养佛、法、僧三宝，斋天就是请天人吃饭，有天神、天将的代表24位，因此，供佛斋天即“礼拜供养三宝，请诸天吃斋”。

诸神

民俗信仰拜祭的神明，其实就像人间的政府组织，例如：拜文昌帝君是为祈求儿女聪明，文昌帝君就像教育部长；拜妈祖、天上圣母的人，大部分靠海，捕鱼维生，用现在的说法，妈祖、圣母等于交通部长；东岳大帝主持阴阳审判，主持刑罚，岂不和现在的司法部长一样？

其他再如：玉皇大帝是皇帝、总统；三官大帝，天官管赐福，地官管赦罪，水官管解厄，像福利部长；玄天上帝、北斗星君专司人寿保险，像保险公司

董事长；关圣帝君主财，属财政部长；太子爷 哪吒，类似警备总司令；城隍爷掌理一县安危，就如县长，又像警察局长；土地公是派出所巡官、月下老人是婚姻介绍所主任、注生娘娘是助产士，以及神农大帝像粮食局局长等等。

信仰神明主要是缘于对未可知的自然现象不了解，或是在政治上不能获得满足，或因自己力有未逮，不能解决现实生活中的问题，于是便希望藉着另一种伟大的力量来化厄解困。因此，信仰神祇其实也含有一种超越现实的希望与期待。

正道

因为有正确的信仰，人会敬畏天道，所以智者慎独、智者畏因。许多人的悲哀是，在一次又一次造业后不做反省，总是以一句“倒霉才被抓”打发过去。其实，这个世界上发生的任何事，都有因果报应的，天道昭昭，善恶分明。所以奉劝人们不要再自欺欺人了；天网恢恢，疏而不漏，所以奉劝人们不要再有侥幸投机的心理，按道行事才是正道。