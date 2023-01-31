王嬿青：由久别奔向重逢

无论境况如何，生活都必须庄重。仪式感，会让人在平凡又琐碎的日子里，找到诗意的生活，找到继续前进的微光，找到不愿将就的勇气。

过去的一个月，过完东西方重要的节日：圣诞，元旦，春节，仪式感满满，刚装饰了圣诞树又忙着做新旗袍，实在有些太忙。

年复一年，365天以后一切重新来过的感觉还是很好，不管生活如何滋养或是蹂躏我们，感觉总是有机会可以结束了重来。在过年的日子里，生活被理想化了，理想也被生活化了。正如汪曾祺所说，长大之后，我们之所以想过年，盼过年，并非因为那些新衣服和新年礼物，而是因为过年象征了团圆、亲情、祥和，其中包含了人与人之间无比巨大的亲和力、凝聚力。尤其是在生活节奏日渐加速的今天，过年更是一种与亲人围炉夜话，与朋友久别重逢的情感需求。

在经历了疫情社交距离拉长又缩短的几年，这个春节大概是近几年来人与人最亲近的一个佳节。走亲访友阖家团聚，捞鱼生发红包，尽情拥抱欢声笑语，尽情享受精神文化情感的重聚！

过年的感觉首先是从准备年货开始，每家每户设想着年夜饭丰盛的菜单，穿街走巷地去寻找年味的食材；到年货市场兜兜转转新年布置的新装饰，贴红纸包红包，插鲜花买桔树，等待孩子们回家，书写邀请客人的名单协调走亲访友的时间。女人们，光一个圣诞一个春节忙自己穿什么，涂什么指甲油，换什么发型就够伤脑筋的，累也快乐着！

充满烟火气的市集人头攒动，双手拎着满满当当的年货，传统的中国红点缀着大街小巷。无论是加入浩浩荡荡的回乡大军，由久别奔向重逢，还是像往常一样，下班回家时为即将到来的节日装点准备，年味儿都随着越来越近的新春脚步愈加浓厚。年夜饭桌上必备的拿手菜，腊肉腊肠悬挂飘香，福字春联张贴换新，天南海北祝福声声……一年又一年，仪式感拉满！

华人过年的年味虽然相比以前要淡，不过这也可能是和物质水平大大提升有关，锦衣足食天天有，以前过年才有的情景似乎没有那么稀奇和期待。不过过年本就不是一场刻意的礼物互换，年究竟是精神的还是物质的，我想，年首先是精神。它绝不是民族年度的服装节与食品节，而是一年一度的生活情感的大爆发。一切生活的理想都在这个时刻焕发出来。它们凝聚了人们对生活、对生命的所有的美好祝愿。

真正进入新年，最快乐的可能是除夕之夜，辞旧迎新嘛！今年的除夕，我和来自上海、北京、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、日本、瑞士的友人一起度过，起初没有想到原来我们都来自不同的国家，成长于不同环境，但是最终我们在新加坡生活工作，在这里落地生根。我们为了更好的生活，不得不奔波、奋斗，给幸福以岁月；但如果不能给岁月以幸福，一切的付出都没有了归处。因为意外与明天，你永远不知道哪一个先来。

在除夕前夜，帮我们找回了浓稠而温馨的年的味道。过年的欢愉，我们与亲人欢聚，与老友重逢，我们之所以发自内心的快乐，享受这样的氛围，不仅仅是因为那一桌菜的美味，哪一首歌曲的热烈或者某个礼物的精美，更是因为我们和谁团圆，与谁举杯。

既可以享受美好的一切，也可以坦然面对糟糕的一切。得意时不会忘形，失意时也不会潦倒。知道，无论境况如何，生活都必须庄重。仪式感，会让人在平凡又琐碎的日子里，找到诗意的生活，找到继续前进的微光，找到不愿将就的勇气。

话说，上海的友人看新加坡朋友圈里的捞鱼生觉得新奇，我倒总觉得这个新加坡春节习俗实在是太好了，值得在有华人的地方大力推广。今年捞了几次鱼生都数不清，只记得每次捞都那么欢愉那么情绪高涨，在那些听起来有些夸张的祝词里沉醉坚信，祈福未来！虽然生活那么不确定，却阻止不了梦想着理想生活和对生活的理想！