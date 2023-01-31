大雨落得很三心两意，一会儿下得淋漓尽致，一会儿又意兴阑珊，不时还索性躲到太阳的背后。岁旦湿漉漉的，令人提不起劲。

新春的几天假期，我留在家里写研究专文。累了，便慢慢嚼碎满满一桌学生和朋友们送来的春节糕点，有买来的，有自制的。逐一开来品尝，耳边盘旋着他们的叮嘱：“记得告诉我这个牌子好不好吃”，“给我回馈，这个口感你喜不喜欢”。于是，我像个挑剔的食家，给朋友逐个发简讯，详细汇报“吃后感”。

到了年初五才觉察到，自己什么杂粮都吃过了，唯独华人不可缺的米饭还没吃上一碗呢。

双亲相继离去后，近年来我鲜少拿起锅铲；除非有客到访，就会为他们烹煮新菜式。加上近期减少摄取碳水化合物，近乎一年多没买米了，虽然在外用餐时偶尔有吃糙米饭。最近老同学欢聚一堂，我没端饭上桌竟然毫无违和感，直到大伙儿笑闹着“要饭”时，方才想起那“被消失了的主食”。

想起几年前，母亲离世后的一段日子，夜里常在学院工作。某日几位学生邀我与他们一起吃晚餐。原本打算在约好的时间到楼下的学生休息室，突然从楼下传来欢快的喊叫声：“老师！吃饭咯！”我在楼梯停下来听，感受到一家人起动筷子的温暖。“老师！吃饭啦！饭菜都凉啦……” 又传来一连串痛快的叫唤。

米饭，如春节零食，平时也吃得到。但在农历新年的时候吃应节零食，就蕴含了节庆的再现。米饭，在团年桌上，不也象征了家人和睦团聚，乐也融融？在美国就读研究院时，没看见城市披戴东方的新年红，也没听见贺岁歌声的喧腾。只有一票学生除夕一起吃着简单自制的食物，一碗碗的白饭，渗出浓浓、热烘烘的年味。

那碗饭，让游子们在他乡思故乡时，有了亲人拥抱的暖和。

今早在书房写字，一阵风送来了邻家的饭香。顷刻间书房变厨房，弥漫了腾腾香软的滋味。我不由自主地，闻着那差点诱我去蹭饭的香气，眼前浮现色泽透明，晶莹饱满的米粒画面。那一刻，我仿佛闻到了家人、同学和学生烧过的饭菜香，那家的味道。

于是我撑起伞出门，买了一袋低GI的白米回来。记得幼时祖母用普通汤锅在炭炉上煮饭，粒粒清香分明。我也依样画葫芦将淘好的米放入汤锅，放在煤炉上煮。结果……虽没烧焦，但看米粒“含苞待放”的状态，我想，还是得买个电饭锅。