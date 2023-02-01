“人的问题，一定和利益有关…”

星云大师说：分享故事：年轻人要从家里到禅院，在路上看到有趣的事，他想以此考验禅院里的老禅师。他冷不防地问老禅师：“什么是团团转？”老禅师随口答道：“皆因绳未断。”年轻人听到老禅师这样回答，顿时目瞪口呆。老禅师见状，问道 ：“什么使你如此惊讶？”

年轻人说：“我惊讶的是，您怎么知道的呢？我今天在来的路上，看到一头牛被绳子穿了鼻子，拴在树上，这头牛想离开这棵树，到草地上去吃草，谁知它转过来转过去都不得脱身，我以为师父既然没看见，肯定答不出来，哪知师父出口就答对了。”

老禅师微笑着说：“你问的是事，我答的是理。你问的是牛被绳缚而不得解脱，我答的是心被俗务纠缠而不得超脱，一理通百事啊！”年轻人大悟。

·得失

风筝怎么飞，也飞不上万里高空，是因为被绳牵住；马的性子再怎么烈，也被马鞍套上任由鞭抽，是固为被绳牵住，那么我们的人生，又常常被什么牵住了呢？一个职称常常让我们辗转反侧；一回输赢常常让我们殚精竭虑；一次得失常常让我们痛心疾首；一段情缘常常让我们愁肠百结，这就是一根绳子的作用，它能让我们的身心都很难得到安宁。

尘世的谤惑与牵挂都是绳，人生三千烦恼丝，我们能斩断多少根？所以老禅师会说：“众生就像那头牛一样，被许多烦恼痛苦的绳子缠缚着，生生死死不得解脱啊！”

·知足

一个禅者，怎样安住在第一义而不动心呢？必须不为财动、不为情动、不为名动、不为谤动、不为苦动、不为难动，以及不为利动。尽管世界上好好坏坏，只要我不动心，一切就没事了。因此，不动心是一种力量，不动心是一种至高的修行境界。

在社会上，我们能动心忍性，增益其所不能；只是，一般人要做到在名利之前完全不动心，这是不可能，可要做到少欲知足还是可以的。《佛遗教经》说：“多欲之人，多求利故，苦恼亦多；少欲之人，无求无欲，则无此患。”

知足，谓对既得之物，不嫌其少，不生悔恨，为守道之根本。世间的罪恶，人生的祸患，都是由于心无厌足而来。如果我们现在就有“皆因绳未断”的苦恼感，何不开始做一些改变呢？