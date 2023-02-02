点智慧：做人处事第一法

“所有的法，都不离其心…”

星云大师说：许多有为的富家子弟，家庭生活虽富裕，但是却放弃被保护的生活，选择走入群众，甚至从苦工、学徒做起。如美国三一冰淇淋少东罗宾斯（John Robins），因为所学的知识告诉他，奶、蛋、鱼、肉对身体有害，而毅然放弃接掌冰淇淋公司，并与几位有心的医生共同宣导素食；出身南台湾望族、时任纽约国际管理顾问公司总经理的陈文敏，在取得纽约大学学位后，应征进入美国一家大饭店，从洗厕所等基层工作做起，以实际行动证明自己的能力。

这个世界上，金钱不代表一切。有人说，有钱能使鬼推磨，这倒也不一定，和金钱同等重要，甚至更重要的还有很多，好比有钱买得到物质，买不到智慧；有钱买得到医药，买不到健康；有钱买得到华美的衣服，买不到气质；有钱买得到书籍，却买不到品德。

消灾

做人做事如果能找出第一法，我们的生活将犹如有了指南针，指引我们往对的方向前进，“第一法”共三点：

一、谦让恭敬是保身第一法：弘一大师曾说：“吾见进而不止者败，未见退而自足者亡”，自古以来，只闻谦让与恭敬能消灾灭罪，未见因谦让与恭敬而酿就灾祸者。所以在人际交往中，应该懂得谦让恭敬。

二、忍耐安详是处事第一法：生活中的大小事，如果不能忍一时的口舌之快，很可能会惹来祸端，甚至造下无法挽回的遗憾。安详忍耐是宠辱不惊、浮沉不惧的表现；安详忍耐是理智、沉着和自信。

三、涵养包容是待人第一法：我们想先得到别人的尊重，就要有能不与人计较的胸襟。一个人有包容别人的心，则纵遇冤家也共和，故能广纳贤良、善结人缘。有句话说：“唯宽可以容人，唯厚可以载物”，涵养包容是立业之道。

养心

所有的法，都不离其心，所以，一个人不管如何做人处事，养心是最重要的。养心之道，如孟子说：“养心莫善于寡欲”，对于世间的功名富贵要能看轻，人我之间的是非要能恬淡。

唯有清心寡欲，才不会被外物所迷惑，才能不被利欲所牵绊。《八大人觉经》说：“少欲知足，身心自在”，所以恬淡自在是养心的第一法。做人处世，要懂得方法与巧妙，才能八面玲珑，才能明哲保身，才能身心泰然，这些都是值得我们学习的。