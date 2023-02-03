“懂得明机巧而不用的道理…”

星云大师说：分享故事：信徒去栖霞山寺游学参访，禅师带信徒观赏西霞山美景。两人来到千佛岩，信徒见到在无人能攀上的山峰顶上，有一尊佛像庄严生动，就问禅师：“这尊佛叫什么名字？”

禅师说，这尊佛叫“飞来佛”。禅师的意思应该是，山峰顶上没有人能够爬上去，佛像也不知道当时是怎么雕刻上去的，干脆就说是从别处飞来的佛吧！信徒听了，觉得禅师在开玩笑，就迎合地追问：“既然是飞来的佛，为什么没有飞走呢？”信徒说这话时，内心可能在想：“你这个和尚不想说就算了，干嘛要搪塞我呢！”

没想禅师接着答道：“一动不如一静。”信徒听后，感觉禅师不是在搪塞自己，而是在开导自己，就顺着这个话题问：“那它为什么要‘静’在这里不走？”禅师又说：“即来之、则安之。”

信徒听完，当下明白了：原来是自己的心不静，禅师是在开导自己的内心要保持清静，才是参禅悟道的方法。

不骄

人真正的智慧，是正知正见，是清净心。能做如此想，我们应世也就不会行差踏错：

一、出汙泥而不染：世间生活，难免受到权势名位、声色利欲、人我是非等尘埃的染汙，因此蒙蔽了善美的本性而愚痴无明；唯有做一朵浊世的莲花，尽管世间汙浊不堪，自己却能出汙泥而不染，才是真智慧。

二、入豪贵而不骄：人生起落无常，有的人一时得志，身居高位就骄奢、蛮横，一味的任性非为；但是有朝一日，一旦势倾力颓，紧接着而来的，必是要面对公理正义的审判。真正有智慧的人，懂得势不可使尽的道理，即使处在人生颠峰，也绝不骄纵自己。

三、明机巧而不用：我们在做人方面，如果处处表现精明干练，甚至玩弄手段，就往往有失厚道。所以，一个人再怎么聪明能干，当在处人之际，有时候不妨难得糊涂；懂得明机巧而不用的人，这种蕴藉的智慧，有时反而更加令人激赏。

复杂

人生变化无常，当我们遇到变故时，有些人的心思就变得复杂，一复杂，烦恼也就来了，烦恼一来，可能更不容易把变故处理好。当事来临，关键是要学会静心，就用平常心、正见心去面对和处理一切的困难和挫折，只有这样才能做到大事化小，小事化了。