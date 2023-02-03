先来说个故事：有位老人因为健康原因，在山里找了个僻静之所修养，开始很不错，不知道哪天起，忽然来了一群附近的小孩，将老人住的门口当成了游乐基地，整天大呼小叫的，从此老人跟安静告了别。老人想了个办法，他对孩子们说，我们来玩个游戏有奖金的，很简单，就比谁的嗓门大，谁叫得最大声就发钱给他。孩子们一听还有这样的好事，立刻展开了释放天性的角逐。老人信守承诺，天天组织比赛，结束后给钱。就这样过了一段时间，孩子们已经慢慢习惯了领取奖金。有一天老人忽然宣布游戏终止，我不给钱了，你们自己玩吧。孩子们一听，啊？不给钱谁还给你叫啊，纷纷撤去，于是再也没人来吵闹了。这其实是心理学里的一个故事，老人成功的秘诀是，用钱，将游戏变成了工作。孩子们原本吵闹发自天性，而给报酬这件事让他们有了外部理由，那么一旦外部理由失去，他们的行为无法自我解释，于是内在的动机便越来越缺乏了。