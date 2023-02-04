点智慧：世事洞明皆学问

“把握人际交往的技巧会受益…”

星云大师说：分享故事：晚清重臣左宗棠，上位时管辖安徽，军费开支困难，战士贫困疲惫，饿死及战死者众多，这令左宗棠苦恼。那时刚刚崭露头角的胡雪岩（红顶商人）急于寻找靠山，于是对左宗棠雪中送炭，在战争环境下，他在三天之内，就筹齐十万石粮食给左宗棠。

左宗棠见他果然非池中之物，对他委以重任。在深得左宗棠信任后，胡雪岩常以亦官亦商的身份往来于宁波、上海等洋人聚集的通商口岸间，结交了许多名商贵贾，也笼络了不少人才。他不但将官府打点明白，同样结交市井黑道中人。又因他做生意重信守诺，被民间广为赞颂。

后来胡雪岩因得罪朝廷，被慈禧太后拉下马，但破产的他依然得到很多人爱戴。胡雪岩人生的这盘棋，结局不圆满，但他步步为营，下得稳扎稳打，即使最后不能完胜，却也并非完败。

不俗

怎样与他人相处，是高深学问；人际交往，关系着我们的兴趣爱好，以及人生的走向。在生活中，我们会发现有两种人：一种是才华横溢，但缺乏伯乐赏识，终究在怀才不遇的感慨中，碌碌无为。另外一种，即便表现平平，但是却能获得贵人指点，不仅能更好的挖掘个人的潜力，也能在某个领域深耕，最终名利皆得。

人生是一场修行，不断把握人际交往的技巧，将会让一个人受益。能够做到“和而不流，流而不俗”的处世智慧，就是人生历练后的圆融。

善缘

我们对世间事能有洞察力、能明白其中所蕴含的道理，这就是学问；对人际关系能处理好，这也是真本事。很多人以为学习就是指在学校里的学习，其实生活中的任何一件事，都蕴含着基本原理，我们能对事情进行深入思考都是一种学习，这应是一种随处学习、终生学习的理念。

然而，在世间生活，我们最难对付的人正是自己，因为我们永远有主观意识，永远有立场上的盲点，常以自己的想法看待他人，于是真正的沟通往往不易展开。

《红楼梦》第五回中出现一幅对联“世事洞明皆学问，人情练达即文章”，意思是说，明白世事，掌握其规律，这些都是学问；恰当地处理事情，懂得道理，总结出来的经验也是文章。

“人际关系”包括：亲子之间、夫妻之间、亲友之间、主从之间、师生之间等皆是；一个人的力量单薄，应该多多广结善缘，因缘愈多，行事愈顺利，所以每个人都不要轻易放弃任何结缘的机会。