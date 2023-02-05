“不要等事过境迁了，才来懊恼追悔…”

星云大师说：分享信息：2023年1月22日进入农历癸卯年，到2024年的2月10日将迎来下一个农历新年——甲辰年。细心人士会发现，农历癸卯年包含了两个立春节气，即癸卯年的正月十四立春（2023年2月4日，也就是今天）和同年腊月二十五立春（2024年2月4日）。民间称这种现象为“一年两头春”。

“一年两头春”是农历历法中闰年时出现的现象。目前国际通用的公历和中国的二十四节气都是依据太阳运行的规律，所以立春节气在公历年中的日期基本固定，绝大多数年份为2月4日，个别年份为2月3日或2月5日。因此从公历来说，不论是平年365天还是闰年366天，每年都会出现一次立春节气，24个节气也都只出现一次。

而农历是按照月亮朔望变化编制的，一年的天数是354天或355天，比公历一年的天数少11天左右，这样“经年累月”就会产生非常大的“时间差”。为了解决调节问题，古人在每19个农历年中增加7个闰月，即19年7闰，闰月所在的年份称为闰年。闰年一般是384天或385天。

由于农历闰年一年的天数多于公历一年的天数，就可能会出现农历闰年一年中有25个节气，年初一个立春节气，年尾一个立春节气。癸卯年就属于这种情况。 “一年两头春”每隔几年便会出现一次，对自然气候和季节没有影响，对人们的生活、生产更不会产生特殊影响。

莫等

分享一首偈：“一兔横身当古路，苍鹰才见便生擒；后来猎犬无灵性，空向枯桩旧处寻”；这是宋代雪窦禅师的诗偈，大意是希望我们把握时机，珍惜光阴，不要等事过境迁，才来懊恼追悔。所谓“有花堪折直须折，莫待无花空折枝”，要在生活中修行，必须趁年轻力壮时好好修行，将真善美做好，莫待老态龙钟了才空自懊恼。

所谓“一兔横身当古路，苍鹰才见便生擒”，一只兔子横身在古道上，老鹰一见，倏地扑下便生擒。“后来猎犬无灵性，空向枯桩旧处寻”，老鹰善于把握时机，看到猎物马上就去擒捕；猎犬的灵觉性不如老鹰来得快，还只是一味地跑到枯椿旧根处寻找兔子的踪迹呢？

偈语要说的是：“不能认清时机，抓不住稍纵即逝的因缘，自然不能成事；机缘没有成熟你就妄动，也不好。因此，凡事要善于把握良机，当做时就赶快做，不要犹豫。

烙印

有人常问，我们要如何开启智慧？其实，我们受持一偈语，都有无量功德。如果可以，我们还可以抄经，抄经的作用，如同念书、练字，每抄写一次，就会多一次记忆，把极乐世界的景象慢慢烙印在我们的八识田，极乐世界就在心中。我们一字字把经文写下，也像照相，在心里烙印多了，即心即善，善的大道理，都会在心里。

抄经时的意识集中，也可让我们消除杂念，保持心平气和，能够在生活的琐事中保持心平气和，不就是一种长进吗？