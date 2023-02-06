点智慧：为何要点灯？

“让我们见贤思齐…”

星云大师说：在华人民间，流传着这么一句话：“十五上灯，十八落灯，十九算账，二十动身。”台湾和新马的民俗里，也有所谓的庙会灯，元宵的上灯、提灯等。佛光山每年从农历正月初一至三十，都会举办平安灯会，在大雄宝殿点光明灯。

为什么要点灯呢？因为灯光能照破黑暗，令人感到温暖；就像炉灶里的火，可以成熟食物。所谓佛光普照，心中有佛光，才能引领我们成圣成贤，一切都能成熟圆满。

在《法苑珠林》（中国唐代佛教典籍，全书共有100卷）中提到点灯八种利益：一、美貌相好；二、信心增上；三、道德、戒律增上；四、眷属和合、美满增上；五、辩才增上；六、修行增上；七、出生人间，可生富贵家；生天，可增品增位，以及八、看清目标，照亮前途。

地位

关于元宵节的诗作中，几乎没有例外地都要提到灯，赏花灯、猜灯谜，都是民间习俗中的重头戏。其实从古时候，灯在人们心目中的地位就非一般，人们为了驱逐对黑暗的恐惧，给灯赋予驱魔降福、祈许光明的寓意。比如说求子灯：闽南语中灯与丁发音相近，灯就被用来求子添丁。再如光明灯：把灯放在寺庙，藉以神明的力量，求得一年中平安顺利。还有就是天灯：也叫祈福灯或平安灯，灯上写满各种祈愿，之后将灯放飞，代表着美好愿望能上达天庭。

其实，只要我们每个人都能用善良在心中点燃一盏心灯，社会将变得更加美好，世界也会越来越光明。点燃心灯，关键就在反省自己，求神拜佛也不忘自己要改进缺点，这样才能求有所得。

佛性

信心即是肯定我们的佛性，没有这个信心，灯也就不亮了。点了灯以后，还要加油，这和世间的道理是一样的。好比汽车加了油可以继续往前跑；佛教所谓的加油，就是随喜随力去布施行善，做功德好事，具足了信心、功德，我们内在的心灯会长明长亮，甚至比日月光还要强大，可以遍照十方；心灯明亮了，心灵充满光明清净，就能生起慈悲、智慧。

佛陀住世时，有神通力的圣者可以放光，他们的德行让人尊崇礼拜；但佛陀放光、圣者放光是让我们见贤思齐，让我们懂得自觉，努力点亮心灯，让自己的生命也能时时放光。

在生活里，学习口中放光，即讲好话；眼中放光，即目中有人、慈眼待人；手中放光，即做好事。若每个人都能放射出慈悲光，在照亮别人的同时，也把光明带给自己。