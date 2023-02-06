那天与两位老同学餐聚，依旧是要涉足于波光粼粼的岁月长河，打捞沉落水底的记忆残骸。

D提到最近她偶然路过老家社区，便趁机查看以前常光顾的书店是否还屹立不倒。她其实并没有抱着太大的期望，装潢老旧的书店却像是等着自己前来赴约，不动如山据守原处。D甫入书店，就被一把洪亮的声音震住了：“小姐，你要找什么？”听D徐徐道来，我默不作声，心中却抢先代答：我要找的是青春岁月的记忆。

坐在我身旁的S不禁慨叹，我们的美好记忆在青春时期下锚停泊，但时光如河流，径自前行；我们只能回首，无法返航。D尚未抽离自己的时光小剧场，幽幽说道，以前总有一种度日如年的感觉，巴不得赶快长大，谈一场言情小说里缠绵悱恻的恋爱，做自己喜欢做的事情。没想到，她不知不觉就来到了母亲在D最为叛逆的时期，常挂在嘴边的“等你活到了我这个年纪就会明白”的岁数。

以前追星时，我曾想过，当我活到与当年偶像一样的年纪，是不是就会变得成熟持重，受人喜爱。想要“穿越”时空，我就一厢情愿地以时光借位，却敌不过艾辰的歌曲《错位时空》所形容的空虚：“我吹过你吹过的晚风，那我们算不算相拥？可如梦初醒般的两手空空，心也空。”后来我有了一番感悟：时空阻隔留下了不少无法弥补的遗憾。于是，隔着山海，隔着时间的相遇与交心变得多么难能可贵。

S也陷入回忆的漩涡里。小时候S随同父母到巴黎旅游，来到打卡景点，她乖巧地按照指示摆各种姿势，让喜欢拍照的父亲为她留影。照片洗出来之后，父亲向她讲解如何通过借位，让S不费吹灰之力就举起了矗立在背景里的埃菲尔铁塔。当年，埃菲尔铁塔是世界上最高的人造建筑，这成了她向同学炫耀的珍贵回忆。S的父亲在冠病疫情暴发的初期离世，当时S就起心动念，以后要带宝贝女儿去巴黎，在埃菲尔铁塔前复制同样的画面，只是主角将替换成女儿，她则取代父亲掌镜。如今，世界上最高的人造建筑的宝座已易主，由迪拜的哈利法塔夺冠。但在S筑造的童年城堡里，埃菲尔铁塔的神圣地位是谁也无法撼动的。

时间一直推着我们往前走，途中有人被落下了，唯有回忆能让时光折射，暂时重返某个已定格于脑海深处的现场。冠病病毒阻断措施期间，许多人无法见面团聚。那些日子，我在脑海里排演了无数次解封后欢喜团圆的场景，想象着，此时的我与彼时的你，在通行无阻的回忆长廊中，向悠悠时光借个位子，紧紧相拥，刹那即永恒。