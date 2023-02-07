“人与人之间，最亲切的招呼…”

星云大师说：分享信息：全世界每3分钟就有一个唇腭裂口（腔颌面部最常见的先天性畸形）婴儿诞生。在大多数发达国家，唇腭裂的新生儿可以在短时间内通过简单的手术得到救治，然而很多发展中国家的家庭无法负担手术费，这样的缺憾影响孩子的一生。

在中国西安，就有志愿者为近60名唇腭裂病童展开公益救助活动，为他们动手术，还给他们最美的微笑！刚满一周岁的轩轩是个小男孩，拥有大大的眼睛以及满满的笑容，只是他患有唇腭裂。

他的母亲说：“一想到孩子长大后走到大街会获得他人异样的眼光，我们就十分难受。” 不过，当他们知道有这样的救助活动时，就赶快报名。轩轩成功被选上，次日便完成了手术。轩轩的妈妈说：“十分感谢医院，以及微笑明天志愿者团队的帮助，给了孩子快乐的童年，也让他能灿烂微笑。”

微笑，对于一般人并不难，然而，就有这样的一群孩子，由于先天缺陷，一出生微笑于他们而言就是难事，但这也阻止不了他们追求最美的微笑。

大文豪雨果曾写过这样的一句话：“有一种东西，比我们的面貌更像我们，那便是我们的表情，还有另外一种东西，比表情更像我们，那便是我们的微笑。”

魅力

微笑是人际的阳光，我们和人见面，首先就是一个微笑。微笑能使烦恼的人得到解脱，微笑能使悲伤的人得到安慰。世间上最美的是什么？就是笑容；人和人相处，最能沟通的，也是笑容。有时候很多不如意的事，大家哈哈一笑，一个笑容之后可能什么误会都没有了，所以我们要以笑容迎人，以微笑来美化人生。

我们可以如何做到？生活中碰到艰难，一个鼓励的微笑，困难窘迫彷彿就有了转圜的空间。沮丧时，一个理解的微笑，沉到谷底的心也就得到温暖的慰藉。微笑的魅力，有时远出意料之外。

蓓蕾

有个故事是这么说的：一位独居的小姐听到敲门声，打开门竟然面对一个持刀的年轻人。她看他微抖的手上拿着一把菜刀，便强作镇定笑着问他：“你卖菜刀？多好，我正打算买一把呢！”错愕不已的歹徒，收下她递过来的100元，一溜烟地跑掉了。

微笑，是一朵绽放在脸上的蓓蕾，它植根于人的美好心灵中，闪烁着善良与智慧的光芒，它能令凶狠的心柔软下来，令暴戾转为祥和，令悲痛得到止息。我们有多久没有微笑了？要记得拾回这个人人本具的魅力。