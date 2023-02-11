去新加坡国家博物馆吃午餐，从前门穿过玻璃圆楼时，我下意识地抬头，想起了曾经悬挂在天花板上的鲸鱼骸骨，时光倥偬，那副长12.8公尺的印度鳍鲸（Indian Fin Whale，学名Balaenoptera Indica）骸骨，已经离开博物馆50年了。

不久前才知道，鲸鱼骸骨在1974年去了东马纳闽（Labuan）的海洋博物馆。在李光前自然历史博物馆当义务导览员的郭大哥发来了鲸鱼骸骨的“近照”，整副骨架无精打采地趴在地上，靠金属柱子支撑着，头骨搁在长方形的箱子上，肋骨似乎也少了几根……这只鲸鱼生前死后的命运都是坎坷多舛的，“鲸鱼在1892年6月19日被发现搁浅在马六甲甘榜沙峇堵（Kampung Sa' Batu）的沙滩上，村民筑起围槛让鲸鱼涨潮时也没有办法游回海里。被困的前三天，鲸鱼一直发出像牛叫声般巨大的声响，一星期后才终于慢慢地死去……”，读了海洋博物馆的描述，想象鲸鱼死前在沙滩上的孤独和绝望，三天三夜的哀嚎，难免心酸。又不是捕鲸人，干吗就不肯放过一头迷路的鲸鱼呢？不过如果是捕鲸人，杀戮的场面就比围堵血腥多了。2019年在北极圈内的托斯卡那岬（Kapp Toscana），看到迤逦了几公里的沙滩上堆满了鲸鱼的骸骨，探索队的领队说：“二次大战期间这一带曾经是捕鲸人活跃的海域，捕获的白鲸就在沙滩上被屠杀切割，留下这些骸骨……”，他平静地说着白鲸的这段历史，但是我却在他眼眸中看到了深邃的忧郁，脑海中也出现了堆满鲸尸的沙滩，海水被鲸鱼的血染得一片腥红的画面……