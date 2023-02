看她在台上悠然地刷着吉他唱着“Beautiful Woman”,我心想,她不正是Beautiful Woman(美丽女子)的最好示范吗?

上个星期天(2月5日)在滨海艺术中心音乐厅观赏了安溥的“the way to you: Singapore”音乐会,两个小时的节目,我在安溥的歌声和谈话中被感动,被安慰,被疗愈。