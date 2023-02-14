“脚踏实地培植好因好缘…”

星云大师说：分享故事：三人愁容满面相约去请教无德禅师（宋代临济宗僧），如何才能使自己活得快乐。禅师叫他们先说自己活着的理由。甲说：“我不愿意死，所以我活着。”乙说：“等到我老年，儿孙满堂，一定会比今天好，所以我活着。”丙则说：“一家老小须靠我养活，所以我要活着啊！”

禅师听完三人的陈述后说：“你们当然都不会快乐！因为你们活着，只是由于恐惧死亡，或是等着年老，或是有不得已的责任，当然不可能活得快乐。”三人听了齐声问：“那我们要怎样生活才会快乐呢？”禅师反问：“那你们要得到什么才会快乐？”

甲说：“有了金钱，我就快乐。”乙说：“有了爱情，我就快乐。”丙则说：“有了名誉，我就快乐。”禅师不以为然：“你们有这种想法，也永远不会快乐。要知道，有了金钱、爱情、名誉以后，烦恼忧虑就会随之而来。”

三人无奈地问：“那我们该怎么办？”禅师说：“办法是有的，只要你们能先改变观念：金钱不是为储藏、拥有，而是要布施才会快乐。爱情不是占有，而是要肯奉献才会快乐。名誉也不是用来炫耀，而是要服务大众，才会有快乐啊！”

空有

有人会说：世间明明就是“有”，为什么要说不执着的“空”呢？”其实，世间一切，不就是为“空”才“有”吗？有空间，我们才能成就各种因缘，例如我的口袋空了，才能放钱；有一个空间，大家才好讲话。因此，“空”是很重要的。人们不也经常为了一点空间，为了一块土地、为了一张桌子在计较？我们会计较，就肯定有烦恼。

从了解“空”，我们进而就可以谈到禅的境界，那是自主、是解脱、是安静，也是促进快乐的泉源。生活中，我们不要过于计较——钱少没有关系，只要有禅，禅里的宝藏很多；没有爱情没关系，禅里有更多美化的爱情；没有名位，禅里有更神圣崇高的名位。重要的是，心里要尽力养成这种自尊自重的信心，那才是快乐之门。

追求

一般人习惯追求外在的感官之乐，例如眼观色、耳闻声、鼻嗅香、舌尝味、身感触，这种根尘的快乐却是短暂、空虚而不真实。人想要从忧悲苦恼中解脱出来，追求更高的心灵层次，就必须要能看淡世事、看破实相，心里有满足、有包容、有智慧、有信仰，自在快乐的泉源就会被开启了。