一个人最高级的魅力，就是允许一切的发生，时刻保持松弛感。

最近时髦的词汇除了ChatGPT以外就是常常被提到的“松弛感”。也许冠病之后人们更觉得掌握命运不容易，面对人工智能的高智商更觉无奈时，大家何不松弛一点？

“松弛感”让你想起什么？我首先想到苏东坡说的：“一蓑烟雨任平生”。下雨了，没有带伞，允许自己淋雨，淋雨就淋雨了，管它什么一脚泥泞，管它什么会不会感冒，有没有换洗衣服。让雨将我们打湿，沐浴陶醉，想象自己是需要雨水灌溉的一棵植物，允许自己淋雨。是否也像伍迪艾伦的电影《午夜巴黎》，明明是和未婚妻去巴黎度假的美国作家和二手书店店员最后走在巴黎细雨蒙蒙的塞纳河边。

“松弛感”，让人想到巴塞罗那的圣家堂，建了300年还在建，不急，就要慢功出细活地慢慢建，建得美轮美奂永垂不朽，彩色玻璃窗的设计不满意，拆了重新改，打仗一停几十年，打完再建，100年建不完再建100年，200年还没建好，再建100年。相对人生的短暂，反而不着急，看世间繁华落尽看世间万物复苏！

“松弛感”是王菲爱搭不理，不好好唱歌却又自在空灵的歌声，是汤唯蓬松的头发在红毯上依然宽松休闲的装扮，是俞飞鸿美貌倾城却单身自在的随遇而安。汪曾祺曾说：“如果你来访我，我不在，请和我门外的花坐一会儿，它们很温暖，我注视它们很多很多日子了。”这就是松弛感的魅力，顺其自然，身心自洽。

外表并不英俊，语音也不算标准的许知远除了有知识分子天生的文学气质外，也有一种不紧不慢的松弛感。和访谈的嘉宾漫步，不着急提问，不会不懂装懂，静静等待对方的答案，他的一举一动完美契合了大家最想看到的节目效果：真实、轻松。在众多帅哥主持人面前，许知远绝对更高级更耐人寻味！他本身带着一些神性的美学调性，是一种经过无数锤炼而形成的气质。

松弛感，是允许一切的发生。这是我听过最好的解释。宫崎骏《龙猫》中有一句话：“我们大笑看看，可怕的东西它就跑掉了。”凡事笑一笑，没什么大不了，一时的得失，也不必太介怀。带着松弛感，轻松上路，一路上疾风骤雨也好，雨后彩虹也好，丛林荆棘也好，林深见鹿也好。一个人最高级的魅力，就是允许一切的发生，时刻保持松弛感。

有人认为，松弛感是躺平的一种新说法，但松弛感绝对不等于躺平，它更像介于紧绷和躺平之间的一种状态。拥有松弛感的人也许之前经历过非常紧张的一种状态，或者出生在比较优渥的环境，无论是他自己累积的财富地位还是与生俱来的，有得选，有底气才会不在乎，才会出现松弛感！

法国奢侈品，红酒名满天下，我常常注意到他们的销售策略，就是一种不紧不慢的松弛感。品牌值得骄傲的工艺，源远流长的历史，限量发行的经典让他们股子里底气满满，爱买不买就是不卖，让你排队一整年也没有货品消息，你着急人家不急着做生意，所以价格就不是个问题，这种不追着人营销的方法，非常高级的松弛感令人不服不行。

以前我以为，顶级品牌是这样，其实巴黎小店亦是如此，友好地接待你向你介绍货品，你说想看看再说，他们的眼光里流露着真诚不势利，主动地愿意为你保留，你说付些押金吧，他们一脸惊讶地表示不需要，看看再回来帮你留着。

《艾米丽在巴黎》里60多岁的女上司酷酷的不好惹，但相对美国女孩积极向上分秒必争的职场姿态，她们从容多了，有态度有意见却不怎么迁就客户。她的穿衣风格，也如她的工作，是松弛而有生活的，但版型、材质与细节上，可以看出她经历岁月洗礼后的审美情趣。松弛有态度，松弛但丰富，松弛地让人停不住追逐她的目光。

什么样的人是松弛的？我想，他们是那些当下对生活没有太多的不满意，没有特别渴求的人和事，以及没有失控感。没有渴求，也没有恐惧，人就可以松弛下来。

我的母亲是天生具有松弛感的人，这个世界的发展好像跟她没关系，这个世界的病毒好像跟她也没关系，她自己微笑自己盛开，把控自己的小日子……但愿我能越来越像她，自由自在，在这个不太能把控的世界面前。