“处处不搅人我，自然没有是非…”

星云大师说：分享故事：小朋友想了解什么是“人的质量”，便去请教智者。智者问他们：“一滴墨汁如果滴在小杯清水里，水会有什么变化？”小朋友答：“马上变黑了。”智者再问：“一滴墨汁如果滴在大海里，大海的水会变黑吗？”小朋友异口同声地答：“不会。”智者反问：“为什么呢？”就有小朋友说了：“因为海水太多，墨汁不可能把它全部染黑，墨汁被稀释了。”

智者点头说：“是的，海水太多，墨汁不可能把它全部染黑，大海依然是美丽的蔚蓝色。知道为什么吗？因为大海的肚量大呀！你们愿意拥有大海宽广的肚量吗？”小朋友答：“愿意。”

智者又提问：“生活在农村的人都很熟悉麦子，当麦子还没成熟时，麦穗是直刺刺地向上挺着，可是当麦子成熟，麦穗却是沉甸甸地低垂着头。这是为什么？”有小朋友答：“这是因为麦穗被成熟的麦子的重量压的。”

智者赞许道：“说的好。的确是压的，因为没成熟的麦子和成熟的麦子二者的份量不一样，成熟的麦子份量当然重些。你们愿意做成熟的麦子还是不成熟的麦子？”小朋友一起答：“成熟的麦子。”

最后智者语重心长地说：“看来你们都是懂事明理的孩子。我为什么要提到大海和麦子？其实是想借大海和麦子的行为，告诉大家：宽容别人，就是肚量；谦卑自己，就是份量，合起来，就是一个人的质量。”

修习

生活中，我们还可以修习什么？远离偏执，让内心开放，不要为贪嗔痴所主宰。如果我们心里充满了贪嗔、傲慢、嫉妒，或自以为什么都懂，那么质量就难以提升。第二种应当修习的质量，是辨别是非的智能。所以我们要认真地运用智慧来思考所听到的和所看到的，斟酌是否合理、是否符合逻辑，而不是纯粹地盲自相信。

高尚

另外，要提升质量，应先从自己开始，进而再助人提升质量。我们能处处以礼相待，时时关怀他人，以成全别人作为成全自己的心态来处理事务，周围的人也会受到影响。

当然，更高的质量在于：能利益众生，使得顽者廉而懦者立；学习贤人，救济苦人；慰勉失意的人，关怀受难的人；把懈怠的人劝导成精勤的人，使凶狠的人转变为慈悲的人。用种种恰到好处的方式来助人，使得在我们环境里共同生活的每一个人，都能够得到利益，这就是质量高尚的人。