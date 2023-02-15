2359

社交媒体年代，不少人会趁一些特定节日贴相关的图文。比如情人节，经常看到情侣或夫妻通过脸书或Instagram欢庆多少周年晒恩爱，羡煞旁人。当然，相伴相守几十年的夫妻或情侣，值得在情人节或结婚纪念日大事庆祝，毕竟长久情缘得之不易，维持更难，高调一点无妨，是一种喜悦分享。

那些庆祝几个星期或几个月的或许可免，几年都未必看得清一个人的表面，庆祝什么？我不是感情专家，只知道两个人从相识到相知到相爱到相守，缘分很重要。首先要有缘才有机会互相认识，然后要有缘继续保持联系，之后要有缘觉得彼此是对的人，最后要有缘接受忍受对方一切的优缺点，才能称得上是对一段感情有了真正的考验。

最近有则趣闻说一对男女在双亲安排下见面不到四天就订婚，初四见初八订，很好奇这对男女对感情抱怎样的态度？是一见钟情？前世注定？慢慢培养？抑或是迫不及待？没有不屑，只是惊讶现代生活中两人的终身幸福能如此决定，真心希望他们能白头到老。

要白头到老也不是易事，就算没病没痛彼此都长寿，也未必能一起相伴走完余生。身边很多人在感情方面都没有“善终”，结婚十几年的夫妻因为各种原因离异，好好分手还好，最怕的是分手过程丑陋，大哭大闹大喊大叫，自己痛苦周遭的人更辛苦。外人不会知道出错的感情谁错谁对，偏帮哪一方都不公平，实际上也没有必要担这个责任。两个人的感情始终只有自己最清楚，出问题不会是单方面的事，即便是有第三者，受伤害的那一方或许至少得怨自己没有足够的长久吸引力和特质吧。没有所谓的同情或可怜，一段感情太复杂，单凭表面或一面之词发出偏袒意见，太轻率。

所以一向不理会，不想理会，也没有能力理会他人的感情事，只能在心里感到惋惜。有个多年好友因为与另一半感情告终自闹失踪，算算至今也超过六年，非常担忧也非常遗憾。担忧的是老朋友把自己孤立起来，遗憾的是根本不关我的事，怎么会让自己失去了一个朋友？

于是渐渐学会狠心远离这些不愉快的感情事，反正管不了也帮不上忙，不如把时间花在懂得真情的人身上。生活周遭的老夫老妻不少，看他们怎么恩爱是一种幸福，而看他们如何相敬如宾则是学问。那些长相厮守超过半世纪的，是要有多么真诚真实的爱，才能接受甚至忍受着彼此在躯体上的逐渐衰老，以及思路上的逐渐不清晰？有时在路上看见步伐蹒跚的老夫妻，老公或老婆会骂对方走得慢（虽然发出埋怨的一方自己也走得很慢），语气中虽然尽是不耐烦，却流露着不自觉、满满的关怀，以为是怨气，实际上是在乎，要不然索性不闻不问了。

相伴相守不过四个字，却是最难坚持到底的。若与相知相爱的另一半走过青春，走过成长，走过半生，真是可以在情人节这样的日子好好庆祝一番，不论是在社交媒体上还是在现实中，或甚至在平行宇宙里。