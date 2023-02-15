慢游者

如果收藏丰富的美术馆是一场视觉的飨宴，这个作品，借用海明威的一本书名，正是一个“移动的飨宴”（a moveable feast），一步一色彩。

在美术馆里看一幅画，你通常用多少时间？

位于挪威首都奥斯陆的蒙克美术馆，整点钟时刻一到，即轮流展示名作《呐喊》的三个版本；慢游者M于2022年夏末造访时，黑色立方体的特别展览厅总是人流不绝，想要细细观看画作根本不可能，停驻等同阻碍。

连美术馆都没有幽静的环境，没有宽敞的空间可以慢慢品尝画作，这也足以令人想要呐喊吧。

要好好地观赏画作，需要一些什么条件呢？或者说，到美术馆参观的人，对画作以及观赏画作，又有什么期待或经验呢？

一项调查显示，参观美术馆的人在一幅展品前逗留的时间，平均为17秒。嗯，这算快或慢呢？

读者不妨做个实验，就在阅读到此处的当下，停顿17秒，仔细审视本文所附的照片；结束后再想像，如果是在美术馆的空间，在一幅规模更大，画质更清晰的展品面前，17秒是否足够时间仔细端详，是否对得起艺术家劳心劳力之作。

2010年发起的“缓慢艺术日”，旨在改变美术馆参观者的观赏习惯；这项活动邀请参观者在一幅展品前待五至10分钟，然后在午餐聚集时与他人分享心得。这样的活动，会令你心动吗？

造访了蒙克美术馆，后来又参观了挪威的国家美术馆。这栋庞大的建筑共有88个展览室，先分年代、种类，再按主题细分。无论快慢，这么丰富的收藏肯定无法在短时间内尽览，倒不如选择自己心水的部分，慢慢浏览。

M对现代的作品较感兴趣，于是选择参观1900年至今的设计与工艺，以及1960年至今的现当代艺术，共27个展览厅。造访的当天人烟稀少，但习惯是不容易改变的；有些展览室还是匆匆略过，也有吸引眼球的作品让人驻足细察。

第78厅名为“视觉震撼”，其中一个作品，对视觉，对观看这件事，果然产生震撼的效果。

Carlos Cruz-Diez，委内瑞拉艺术家，1973年的作品“Physichromie no. 673”，大概是当今家用电视机的大小；长方形的底板用的素材是油和蛋彩，底板上密密麻麻并排了无数塑料骨板，再用玻璃框起来。其结果是什么呢？

原来，艺术家有意制造视觉的幻觉。当观者从左到右走过其前时，看似绿色的作品会呈现不同的色彩，渐层式地从深绿至浅绿，再经由黄色到粉红到水蓝色；此外，当中有些是重叠的方形色块，融成无以名状的色彩，犹如一次光谱的旅行。

由此一来，观者必须与作品互动，方能看到作品的全貌。从左到右，从右到左，来回经验，与惊艳，感叹色彩的变化、溶解与无法辨识，一遍，又一遍。

在几乎无其他人的展厅，M缓缓地在这个作品前来回踱步，像电影里人物的慢动作，脚步是刻意的放慢，不知情者看来会显得滑稽，果然引起了保安人员的一瞥。

来回往复，这其实是个由时间构成的作品。它强迫观者在它面前慢游，用时间换取经验，用脚步辅助视觉。这样的体验，确实达到了视觉的震撼，也改变了观者与作品的关系，以及与自己身体的关系。

如果收藏丰富的美术馆是一场视觉的飨宴，这个作品，借用海明威的一本书名，正是一个“移动的飨宴”（a moveable feast），一步一色彩。一个下午，偶遇一个这样的作品，也就心满意足了。

逛完预期的27个展厅，正打算离开时，保安人员说，馆里有一个蒙克展室，里头也有一幅《呐喊》。真是意外的喜讯，这里门可罗雀，终于可以细细端详此名作。

国家美术馆展出的《呐喊》是蛋彩和蜡笔画在纸板上的版本，色彩比之前在蒙克美术馆看到的另两幅来得鲜艳，较接近从前在书本或其他媒介上看到的印象。不知为何这幅画不畏光害，镁光灯直接照射，呐喊者神情更为突出。

意外的惊喜之后，还有意外的消息：这幅《呐喊》后来上了新闻。

造访后的几个月，环保运动者开始在各地美术馆进行抗议活动。10月份在伦敦向梵谷的名作《向日葵》泼了罐头番茄汤；11月则有两名抗议者试图将自己黏附在这幅《呐喊》之上，但被保安人员及时阻拦，行动没有成功。

抗议者的行动，也是一种呐喊吧。他们诉求的，是另一种和平。