“信誉本身就是巨大的财富…”

星云大师说：分享故事：国王总认为只要自己多用心于国事，不一定得亲自出城，人民的生活自然会好。然而，大臣总劝他应该出城走走，国王终于被说动。他先在皇宫附近巡视，看到了很多金碧辉煌的高楼大厦，人民的生活很富足，可是，当他渐渐走到乡下，却发现村里还是有穷人啊！他们有的就睡在街道阴暗的角落，有的窝在人家的墙边，还有人以讨食维生。

国王非常不忍，并开始用心思考：到底国家的贫富悬殊症结在哪里？要如何改善？后来他想出一个办法，就是征收富人税。他要求有钱人明列财产细目，如果超过一定额度就要缴税，而国家会用这些税钱救济贫困。

政策一传出，引起富人极大的惶恐，不少人已打算移居他国。而如果富人都走了，国家又哪来的税可收？而且市面上人心惶惶，还引起社会动荡。

国王正在忧愁，有一长者来求见，他泰然自若地向国王表示，他不但拥有有形的财产十亿，更有无形的财产三千亿。他说：“可是，有形的财产为五家共有，也是烦恼的根源；无形的财产才是我真正的财富。所谓无形的财产，就是常怀善念，就算是要人布施，也要从善意的角度出发。”

国王听了长者这席话，想了一想，终于明白他的意思——与其用强制手段向富人多纳税、让大家不欢喜，不如施行教化、启发富有者的爱心，使他们乐于帮助贫困，同时也要辅导及带领贫困者自立自强。

有福

富有不是用存摺的数字来衡量，智慧、善缘、信誉才是真正的财富。有句话说：“信誉本身就是一种巨大的财富和一种无形资产。”尤其现代社会愈来愈重视信誉，像企业注重品牌、品质保证；西方国家从幼稚园、小学生即给予诚信教育。因此，每个人都要树立自己的形象，以勤劳、诚恳获得信誉的财富，不仅帮助有形财富的增上，更增加内心坦荡的无形财富。这个道理，不管是放在富人或者是贫困者的身上，都能作准的。

所谓“施比受更有福”，例如像富人颁发奖学金看起来是布施给对方，事实上，不只布施者有功德，整个国家、社会的成就也因此而增加。

舍得

一个人最大的快乐，莫过于享受施舍。我们说“舍得、舍得”，有舍就有得。布施给人，看到他人快乐，我们会更快乐。能够布施，这比得到、拥有更富贵，更有功德。

然而，布施要做到以同理心为基础的雪中送炭，生活中处处皆有“给”的空间，并不一定是富人专属。我们只要懂得设身处地，为人着想，就可以给人真正的需要。世间因“给”的互动，而相互辉映；也因为“给”，而彰显出可贵的真善美。