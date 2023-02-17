点智慧：什么是福报？

“要为今生与来世的福报做出努力…”

星云大师说：分享故事：波斯匿王常对皇后说：“你这么好命，都是因为我！”皇后却认为，好命不是国王赐予的，而是自己造的，国王很生气，他故意送皇后一颗又大又亮的钻石戒指，再故意叫人把钻石偷走丢到河里。皇后发现了，就对国王说：“一切随缘吧！该我的就是我的。”

几天后，波斯匿王要招待外宾，于是叫仆人去外面买几条鱼回来，结果仆人宰杀时发现鱼肚里有一枚钻石戒指，就赶快交给皇后。皇后看了很高兴：“这不是我的戒指吗？”，于是告知国王。国王终于相信：“不是我庇荫她的，是她自己的福报。”

国王也常对女儿说：“你今天可以当公主，都是我庇荫你的。”女儿说：“佛陀不是这样说的，这是我上辈子布施所得的福报！”国王听了生气说：“你该嫁人了，我来替你做主吧！”

于是国王故意找来贫穷的年轻人，把女儿许配给他。国王心想：“嫁出去后，等你落魄时回来找我，就会知道一切都是我庇荫你的。”公主则认为随缘，于是顺从地嫁给年轻人。

年轻人过去也是一个小国的继承人，他带着公主回乡下祖厝，两人在那里整理房子。突然，他们看到地下室有个大箱子，一翻开里面都是珠宝。后来他们就用那些珠宝把土地都买下，建一间比皇宫还大的房子。等一切处理好了，公主对国王说：“我们生活得不错，来我们家走走吧！”

国王看到他们住的房子，感到惊讶，这一下终于相信了：“原来太太和女儿的福报都是自己种的啊！不是我主宰的。”

储存

世人都关心一个问题：我有多少福报？有关福报，有个形象化的比喻：它就像我们在粮仓里有储粮、在银行里有存款，因此在生活中，粮仓、银行就会供应我们所需的报酬。假如说银行、粮仓没存款、没储粮了，处于负债情况，银行就会追讨，这就是福报不足，存款用光了。

那我们应该怎么储存福报呢？在生活中做多少善事，就会有多少功德福报；我们不做善事，没有勤于耕种，再好的心地、良田，也不能生长五谷。《金刚经》说，多做多得，少做少得，它和福德性不同。福德性是我们有无量的财宝，那是属于心性上的，其数量无量无边，不可计数；但在有相的福报里，福德性派不上用场，福报需要我们付出实际行动，在生活里去累积功德善事——付出有多少，收获就有多少。

善美

福报不必用来比较，主要是要自我耕耘心田，自我勤奋，所谓“一分耕耘，一分收获”。在世俗上说，布施助人都是累积福报的方法。《普门品》也说，如果我们救助他人的三灾七难，如是因如是果，当然我们也能吉星高照，时时逢凶化吉。

什么是福报？简单来说就是善、美的回报。譬如：从小出生在幸福的家庭、长相端正、聪明灵巧、身体健康、心地善良、喜乐开朗；长大后求学顺利、事业如意、婚姻美满、善友众多；中老年后子女孝顺、名节清廉、知足常乐、长寿无病、能得善终等，这些就是所谓的福报。

过去世的善恶行为我们无法挽回，现在最重要的，就是要为今生与来世的福报做出努力。