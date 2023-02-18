“福报厚薄是紧密相连的…”

星云大师说：分享故事：李叔同（就是后来的弘一大师）小时候，看见父亲请人写了一副大对联，录清朝刘文定公的句子，高高挂在大厅的抱柱上。上联是：“惜食，惜衣，非为惜财缘惜福。”

哥哥时常教李叔同念这个句子，念熟了，以后凡穿衣或饮食，都十分注意，就是一粒米饭，也不敢随意糟掉。李叔同的母亲也常常教他，身上所穿的衣服要时时小心，不可损坏或污染。

李叔同五岁没了父亲。七岁练习写字，拿整张的纸瞎写。他母亲看到后严厉地说：“孩子，你要知道，你父亲在世时，莫说这样大的整张纸不肯糟蹋，就连寸把长的纸条，也不肯随便丢掉！”母亲和哥哥怕他不爱惜衣食，损失福报以致短命而死，所以常常这样叮嘱他。

李叔同出家以后，一直还保持着爱惜衣食的习惯。常有人给他送好的衣服或珍贵物品，他都转送别人。他说：“因为我知道我的福薄，好的东西是没有胆量受用的。又如吃东西，只在生病时吃一些好的，除此以外，从不敢随便乱买好东西吃。”

弘一大师留下这样的一句话：“人世间，唯有惜福的人才有福。一花一木，一饭一菜，一点一滴，都要珍惜，它不是物质上的价值，而是心灵上的价值。”

修得

福不是求来的，而是修得的；有句话说：“修慧必须明理，修福莫如惜福。”意思是修慧参禅一定要明白道理。至于惜福，那就是要我们珍惜生活上的一切福德因缘，能够惜福，就像是在为自己的福田“存款”一样，不能只支不存，否则终有用完的一天。

大家都喜欢求福报，可是每个人的福报却不同，即便是同一个家庭里的兄弟姐妹也都不会相同。这是为什么呢？依佛教的立场来说，当然是脱离不了“种善因得善果、种恶因得恶果”的因果关系，所以在生活中，我们好事多做必然是没错的。

四惜

如何在日常中惜福？四点参考：

一、昼行当惜阴：唐伯虎的《七十词》说：“前十幼少，后十衰老，中间只有五十年，一半又在夜里过了。”在有限的岁月，古人有“是日已过，命亦随减”的警句，都是教人当惜时如命。时间就是生命，浪费时间如同杀生，平时与人约会，能够守时，就是爱惜自他的时间。

二、日用当惜福：日常生活所需用物，举凡一桌一椅、一杯一盘，乃至一针一线都不能随便破坏，甚至一滴水、一片菜叶都不能轻易浪费，因为东西能用时就有它的生命存在，所以日用当惜福。

三、说话当惜言：佛教主张“若能闭口深藏舌，便是修行第一方”，因为言多必失、祸从口出，因此说话要惜言。能够口下留德，更是做人重要的修养。

四、遇人当惜缘：俗语说：相逢即是有缘，我们就算是偶然邂逅陌生人，都要珍惜当下一面的因缘，给人一句好话，一个微笑、一点帮助，懂得珍惜点点滴滴的因缘，这是处世的妙方。