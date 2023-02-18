李天葆：到底是似水流年

时空竟然没有交错，像科幻片的一样，半空中有个抽屉，拉一下，往昔就整整齐齐地摆放在内，等待查询和缅怀。

正月里来是新春呀——久远的民谣在记忆中回荡，声音歌乐历久不衰，只是岁月催人老，过年兴致越来越淡薄。以前数着大年十五之后，还眷恋地记起还有补天穿的日子：女娲补天，客家人用年糕甜粄煎起来，也是某种补天的象征。如今就算是吃炸年糕的借口，也似乎不大热衷了。不比从前贴挥春，寻个福字斗方，或者市卖的招财进宝，甚至觅了艳红剪纸图案黏在灯罩上，夜里灯影煌煌，映得一片吉祥喜气。即使过得不见得有多好，看上去到底有着安慰的作用。如今是怎么将就便怎么将就，凑合就好——亲人一个个少了，没办法撑着年节的种种细节，除夕祭祖，几个菜，也只是随意而已，完全谈不上丰盛，都是家常菜。不过是灯火摇红，香火烟绕，就稍有岁末迎新的味道。而迎接的未来，也是茫然的未知，虽说新的年头，总有盼望，可却只是仅仅说给自己听的一丝乐观。如今的营造新年氛围，是在网上乐海拾贝一般的，搜寻某个时代的乐队演奏新年歌曲，电吉他弹不停，贺新年，祝新年……仿佛是失落的年月回声，陆续向活着的人们给予讯号，提醒残歌剩音的存在证据。登时觉得不知身在何处，也不晓得是何年何月，上个兔年是怎么样的？还能回想？癸卯，上个12年前，是辛卯，想来并不察觉这时间有多久，而且年深月渺的事情，隐约的就在不远处，伸手可及。时空竟然没有交错，像科幻片的一样，半空中有个抽屉，拉一下，往昔就整整齐齐地摆放在内，等待查询和缅怀。