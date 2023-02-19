“视为当然，无怨接受磨炼…”

星云大师说：分享故事：信徒问智者：“我福报不够，生活里经常会遇到很多麻烦事，甚至是磨难，该怎么办？”智者说：“你以为有福报的人，就是那些凡事顺利、心想事成的人吗？不是这样的。”信徒诧异地再问：“那什么样的人算是有福报呢？”

智者说：“那些经历了磨难，依然保持乐观、继续前行的人才算有福报。因为遇到的磨难越多，自身就会越强大。”

信徒说：“可是，有谁愿意经历磨难啊？那是很痛苦的事。”智者说：“世事无常，世上没有人不会经历磨难。我们也不可能永远都活在安全屋里，那这一生得多平庸啊！”信徒说：“确实也是，好像没有人是可以不经磨难的。”

智者说：“你看到的那些有福报的人，并不是他们没有经历磨难，而是他们没把那些常人看起来的磨难，放在心上而已。碰到困难，我们不断反省、强化自己，明白自己持续保持真善美才能走得最远，你就是有福报的人。”

光明

生活中当然会有不公平的委屈、不应有的难堪，我们要做的就是浮现光明的一念，视之为当然的教育，因此就能够心安理得地度过，就这样在“视为当然，无怨接受磨炼”的当下，我们就可以时时在“地狱”的门口转身，再回到“天堂”里。

佛经告诉我们：如果没有福报，就算在天堂也会“五衰相现”；如果有慈悲愿力，“地狱”也会成为“天堂”，像地藏王菩萨发出“地狱不空，誓不成佛”的弘愿，累劫以来在“地狱”辛勤度众，但我们认为地藏王菩萨永远是在“天堂”生活，因为他心中的“地狱”早就已经空了；还有观世音菩萨抱持悲心寻声救苦，所以炽烈的火焰也能化为朵朵清凉的莲华。

建设

有首偈语说得好：“三十三天天外天，九霄云外有神仙，神仙本是凡人做，只怕凡人心不坚”，我们想要享有“天堂”的福报吗？“天堂”就在一念之间，如果我们都能在磨难面前，坚守那善的一念，不随恶道境界所转，诸恶莫作，众善奉行，发菩提心，行菩萨道，把欢喜祝福布满人间，将清静正念安住心里，那随所在处，我们都能拥有“天堂”的幸福与安乐。

别说“磨难难磨炼苦，环境逼人行坏作恶没办法”，我们能为内心建设“天堂”，能以身口意奉行善法，去除贪瞋痴，自会积累福报。