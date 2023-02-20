“主要的信仰，仍是在佛陀的智慧…”

星云大师说：释迦牟尼佛在圆寂时告诉弟子：“我圆寂之后，火葬荼毘，舍利（就是灵骨）可以把它放在十字路口，建个宝塔，让人来纪念，引发人向善、向真、向解脱道的心，给大家在信仰上有个目标。”

佛陀到底威德不同，所以荼毘（念tú pí，火葬之意）以后，就有许多的灵骨；包括他留下来的头发、指甲等所有物，应该都算是佛陀的舍利。对于这一位圣者身上遗留下来的遗物，当时八国的国王，各自从他们的国家前来争取，佛弟子也很难应付；所以就有了“八王分舍利”的典故。

一百年后，虔诚的佛弟子阿育王，把这许多佛陀的纪念物，散播到全世界，建塔供养；甚至于在每一个重要的地区都建立石柱，纪念释迦牟尼佛。所以现在历史学家，都根据阿育王建立的这许多石柱，考据佛陀当时的历史。

另外，像西汉长沙国丞相之妻的陵墓，近代被官方考古人员挖掘出来时，全身不烂，遗体还保留在湖南长沙博物馆，被奉为“镇馆之宝”，那也是叫“全身舍利”。

因此可以知道，一张纸，画一尊佛像，我们就说他很庄严，就向这张纸崇拜；一根木材，把它雕刻成佛像，我们就不叫木材，这是一尊佛像，并且向他礼拜。大千世界里面的所有一切，只要与我的心相应，我认同它是什么，它就是什么；其价码，就不是一张纸、一根木材，是在我心上信仰的价值。

信仰

舍利，在佛教的意义，叫做坚固子。就是人火化以后的骨灰、骨头；因为骨头不是皮肉，就不容易腐烂，比较能够久远的流传，所以称为坚固子。

舍利子，不是说一个人火化之后，从他的骨灰里面找寻那个圆润的颗粒，就称作舍利子；应该说，是整个人火化之后，全身的骨灰都是舍利。圆润的颗粒，可能是身上的假牙，或植入的钢钉，或者装饰品、钮扣等，烧后所形成的任何形状，一般人不懂，就把它当为舍利子，这是错误的认知。

舍利子，在宗教里是很奇妙的事，也很难论定是真是假，谁来证明呢？也很难说出它的价值多少，谁能来定价呢？

像现在舍利子东传西传，你有舍利，他也有舍利，甚至还有五彩的舍利。当然，在佛教的信仰里，甚至有人读经时，经本上可以跳出舍利；拜佛时，地上可以涌出舍利；讲经的人舌头、牙齿里，可以掉下舍利；甚至抓抓头发，头发里面也有舍利。可以说，宗教它不比学术，它讲究信仰；这个信仰就要看你的智慧，对它的了解、对它的认识。

颠倒

现在世上最有价值的，是在西安法门寺挖掘出来一颗佛陀的佛指舍利，甚至南京、北京等地，以及佛光山的佛牙舍利，都是稀世之宝。但我们主要的信仰，仍是佛陀的智慧、慈悲和精神。所以佛陀自己都说“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”

因此，我们不可太强调舍利子的信仰，佛经不就是佛祖的舍利吗？佛像不也是佛祖的舍利吗？你信仰，到处都是舍利；你不信仰，就是佛的真身、真人站在你的前面，也是一位老和尚，没有什么稀罕啊！

今天世界上的人，其实不要在自己的师父、师祖火化后，有几十颗、几百颗的舍利上着眼，反而要在他的遗物上、遗骨上看到他的智慧、道德，这才是信仰，不是说一块骨头就有那么样的价值。所以佛经提倡四句偈，你来宣说，其功德，比三千大千世界的七宝布施还要重要，这是智慧，也是舍利，是我们心中的“坚固子”。

佛教二千多年来，给世上一些人，披上许多神祕的色彩与迷信的外衣，反而让人不能了解本来真实的面目；真正佛陀的圣德没人研究，都在研究一些灵骨，这不是颠倒吗？假如我们能在佛陀的舍利之外，懂得佛法的智慧，佛法的功用，佛法能让我们安身立命；这许多的密行，我觉得比舍利子更为重要。